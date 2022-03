Operaron al hijo de dos años de Belu Lucius: “Se me detuvo el mundo”

Belu y Benja, después de la operación

Belu Lucius utilizó sus redes sociales para contar que su hijo Benjamín, de dos años y medio tuvo que ser operado de la vista. Aunque se mostro preocupada, ya que durante la intervención sintió que “se detuvo el mundo”, aseguró estar conforme con el paso que dio el pequeño y contó sobre el post operatorio.

“Gracias por tantos mensajes de amor que recibimos ayer y los seguimos recibiendo hoy. Ayer lo operamos a Benja de ambos ojitos y lo que para algunos es una cirugía de rutina, algo sencillo, ambulatorio, sin mucho más, para mi fue como si se hubiese detenido el mundo”, comenzó su relato la influencer.

Benjamín en brazos de Belu tras la intervención

Respecto a por qué lo operaron, repasó la historia del pequeño de dos años y medio: “Como muchas veces conté Benja tiene estrabismo e hipermetropía, usa lentes con graduación +7 en ambos ojos y los lentes los hacemos cada dos meses porque como son niños crecen rápido, necesitan cambiar armazón o sufren roturas y rayones y son necesario cambiar. Ya está más que acostumbrado a ponerse y sacarse los anteojos solo y como él los mega necesitaba costo solo tres días adaptarse a este nuevo compañero de ruta”.

Luego, aprovechó para dirigirse a los padres, para que estén atentos en caso de que sus hijos necesiten lentes como el de ella: “La pregunta más frecuente es: ¿cómo nos dimos cuenta? ¿Benja se llevaba los muebles por delante? ¿Le costó empezar a caminar?¿ La motricidad fina estaba atrasada para su edad? Y la verdad es que no. Lo único que veíamos distinto es que de a poco era más notorio es desviamiento de su ojo izquierdo. No dudamos ni esperamos a la consulta oftalmológica. Ahí el diagnóstico. Volvimos a hacer consulta con otros dos oftalmólogos, porque siempre te da tranquilidad que todos lleguen al mismo resultado. Y así fue”.

Belu con su marido y Benjamín, antes de ingresar al quirófano

Sobre la intervención, contó que lo operaron de “estrabismo y esto significa que ambos ojitos van a mirar al frente sin tener que desviarse para los costados” y que “no significa que Benja deje de usar anteojos, mínimo hasta sus 12 los deberá usar y ahí se verá futuros tratamientos”.

“Lo bueno: siempre ir al médico y no dejar para mañana lo que se puede sanar hoy. La medicina previene. Lo malo: nada. Gracias a Dios esta todo bien”, cerró su posteo la ex participante de la primera edición de Masterchef Celebrity.

Más tarde contó sobre el post operatorio: “La venimos llevando bastante bien, le duele, le molesta, se refriega, se queja, llora. Las primeras lagrimitas salen con un poquito de sangre, nos dijeron que es muy común, que no hay que asustarse. Mañana tenemos control con la oftalmóloga que lo atiende desde siempre”. Ya muy bien de ánimo, el nene más tarde se puso a mirar televisión sin inconvenientes.

La instagramer además es mamá de Juan Bautista de tres años y medio. Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow reflexionó sobre la maternidad: “Muchas mujeres me agradecen por mostrar la maternidad real, tal cual es. Que no es color de rosa, que la maternidad no tiene color, que la maternidad y la paternidad son instancias en la vida que son difíciles de llevar, que nadie te enseña, que no está bueno que nadie se ponga a enseñar y que cada uno la experimenta como puede, como quiere y como piensa que es mejor”.

Para ella, la maternidad “es una instancia de amor donde uno trata de darle al hijo todo el amor y la felicidad que puede”, pero desmitificó: “No siempre es linda y tiene momentos en los que uno se replantea y quiere volver el tiempo para atrás. Hay tristezas, desarraigos y frustraciones y también los momentos mas hermosos que te va a regalar la vida, son una bendición. Más allá de que el 99 por ciento es complicado y tedioso, hay un uno por ciento que ponés en la balanza y que hace que todo lo que hagas en el otro 99 valga la pena”.

