La coincidencia entre Carmen Barbieri y una ganadora de Los 8 escalones que emocionó a la jurado

Una participante de Los 8 escalones sorprendió a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri se emocionó luego de que Karina, ganadora del premio mayor en Los 8 escalones del millón la abrazara y le contara que había formado parte del equipo de profesionales que la cuidó y veló por su salud el año pasado cuando estuvo en coma tras una complicación en su cuadro de coronavirus.

“Muchas gracias”, le dijo Karina a la jurado luego de que ésta la felicitara por haber ganado y tras un afectuoso saludo, contó: “Te tuvimos de paciente en Zabala. Yo trabajaba en la empresa cuando ella estuvo internada”. De inmediato la mamá de Fede Bal se conmovió y recordó: “Estuve en coma, como 25 días”.

En ese momento, la participante, que es bioquímica, contó que ella trabajaba en el laboratorio de la empresa: “No te fui a ver pero estaba con tus análisis”. “¿Sabías que estaba muy mal?”, preguntó Carmen y ella le respondió que sí y que todo el equipo de trabajo estaba muy “pendiente” de su evolución.

Karina ganó el millón y dijo que lo usaría para hacerles algún regalo o sorpresa a sus sobrinos, ya que perdieron a su papá, su hermano. Aunque su historia conmovió a todos, prefirió no dar más detalles de lo ocurrido. En la edición nocturna del ciclo conducido por Guido Kackzca fue por el segundo millón y llegó hasta la final, pero perdió en al última pregunta.

“Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, dijo en Almorzando con Mirtha Legrand en octubre del año pasado sobre la enfermedad que contrajo a principios del 2021.

“Camino una cuadra y me canso”, relató la actriz. “No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, manifestó. “Ahora me doy cuenta lo mal que estuve -continuó Barbieri-. Estuve al borde de la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”.

Días después de haber sido dada de alta, había contado cómo pasó su internación. “Me acuerdo que cuando estaba tan mal decía: ‘Tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”. Y luego agregó que después de salir del coma, verlo a Fede fue “muy emocionante. El igual es siempre fuerte, tiene una postura para darme fuerzas”.

A la vez, Carmen agradeció los gestos que tanto sus cercanos como el público tuvieron para con ella durante ese trance. “Yo estoy muy agradecida porque han rezado, han hecho cadenas de oración, incluso personas que no conozco. Ni hablar de mis amigos y mis familiares, pero personas que no conozco han pedido por mí y estoy muy agradecida, de verdad”, expresó.

“No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona que tengo, la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. La verdad es que no me imaginé que este virus me iba a matar, casi me mata”, agregó en una entrevista que dio al poco tiempo y agregó: “Saco de todo esto que ahora le doy el valor a las cosas que realmente tienen. Todo lo que viví y lo último me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Porque uno se siente bien y se levanta a la mañana, trabaja... y es lo común sentirse bien”.

SEGUIR LEYENDO: