Belu Lucius se anima a mostrar la maternidad real: desde las negociaciones para que sus hijos tomen la leche a cómo la siguen al baño

“Si me preguntaban hace unos años nunca hubiese adivinado que un par de mojitos me iban a dar esta felicidad absoluta”, escribió Belu Lucius en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella con sus “mojitos”, Juan Bautista de dos años y medio y Benjamín, de un año y tres meses. Consciente de que pocas veces -o casi nunca- la maternidad real es como esa foto, la ex participante de Masterchef Celebrity suele mostrar en sus historias en las redes sociales el lado B de la vida familiar.

Negociaciones por la televisión a cambio de que tome la leche, manchas de barro en la ropa recién lavada y chicos que se meten en el baño mientras está su mamá, son algunas de esas cosas que le pasan a todas las madres y que muestra la actriz en las redes, muy lejos de las fotos de punta en blanco de tapas de revistas que las famosas suelen protagonizar.

“Somos una familia que no vive en pose, las historias son de la vida real, con maquillaje, sin maquillaje, sucia, limpia, con peinado, sin peinado, con ganas, sin ganas, simpática, aburrida y mala onda, como una persona común pasa su vida y su cotidianidad”, conto Belu a Teleshow en un rato que le quedó libre al salir de Cortá por Lozano, donde acaba de debutar como panelista.

Es que con dos nenes chicos y trabajando ella y su marido, Javier Ortega Desio, es difícil hacerse tiempo. “Hacemos malabares, como tantas familias”, contó y dijo que todo lo hacen de la mejor forma que pueden para que sus hijos estén felices y darles lo mejor.

Aunque hay muchas cuentas de Instagram dedicadas al arte de mapaternar y muchas famosas se muestran en sus redes con sus hijos, muy pocas lo hacen de manera espontánea y real, reflejando aquello que le pasa a todos. “El 80 por ciento de las personas que me escriben son madres que se identifican. Muchas mujeres me agradecen por mostrar la maternidad real, tal cual es. Que no es color de rosa, que la maternidad no tiene color, que la maternidad y la paternidad son instancias en la vida que son difíciles de llevar, que nadie te enseña, que no está bueno que nadie se ponga a enseñar y que cada uno la experimenta como puede, como quiere y como piensa que es mejor”, contó sobre la repercusión de sus posteos.

Para ella, la maternidad “es una instancia de amor donde uno trata de darle al hijo todo el amor y la felicidad que puede”, pero desmitificó: “No siempre es linda y tiene momentos en los que uno se replantea y quiere volver el tiempo para atrás. Hay tristezas, desarraigos y frustraciones y también los momentos mas hermosos que te va a regalar la vida, son una bendición”.

“Más allá de que el 99 por ciento es complicado y tedioso, hay un uno por ciento que ponés en la balanza y que hace que todo lo que hagas en el otro 99 valga la pena”, resumió a la perfección la mamá de Juan Bautista y Benjamín y dijo que no sabe si le gustaría tener más hijos, ya que no es algo que no planifique.

Aún sorprendida por las repercusiones tras su paso por Masterchef Celebrity, ya que ahora la reconocen en la calle y la paran “desde nenes de tres años a un señor de ochenta”, la actriz e instagramer acaba de debutar como panelista del ciclo de Telefe, Cortá por Lozano: “Estoy entusiasmada, me siento muy feliz, es entrar a un equipo de primera y que te pongan de titular”.

