El sensual baile de Miguel Ángel Silvestre que enamoró a Lali Espósito: “Mata todo”

Lali mostró un video de Miguel Ángel Silvestre haciendo el challenge de "Disciplina"

Sin dudas, Lali Espósito está en un gran momento profesional y, en el plano personal, está disfrutando a pleno de su soltería. Por eso, no tiene problemas a la hora de mostrarse cariñosa con sus compañeros de elenco de Sky Rojo, serie española de la que se está rodando la tercera temporada. Radicada en Madrid justamente por esa razón, también se hace tiempo para salir con sus colegas, entre los que se encuentra Miguel Ángel Silvestre, a quien en su momento la vincularon sentimentalmente.

Lejos de ese rumor, a los actores los une una gran amistad que no tienen problema en mostrar en las redes sociales. De hecho, en las últimas horas la ex Casi Ángeles utilizó su cuenta de Tik Tok para mostrar la destreza del español para bailar al ritmo de “Disciplina”, uno de los últimos hits de la también cantante.

En el video que compartió la artista, se lo ve a Miguel Ángel, en medio de una pista, haciendo una particular coreografía mientras suena la canción: primero, se desliza por un caño y luego comienza a hacer flexiones de brazos. Al final de la grabación, Lali se acerca a él y posa en modo selfie junto al actor. “Ok...Miguel Ángel mata challenge.. mata todo”, escribió junto a varios emojis de “fueguitos” y hashtags: #Disciplina #DisciplinaChallenge #Lali2022 #MiguelAngelSilvestre #SkyRojo. En realidad, la propia Espósito había inventado un “challenge” (una coreografía hecha específicamente para su tema) pero no le importó que Silvestre no lo respete: quedó maravillada con su performance.

Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito comparten elenco en Sky Rojo

En 2020, ambos habían compartido un intenso ida y vuelta en las redes sociales. Todo había comenzado a surgir a partir de una transmisión en vivo por Instagram que ambos realizaron en marzo de ese año, en donde él le confesó públicamente: “Me vuelves loco, me encantas”. “Sabes que estoy medio enamorado de ti, así que si me pongo a hablar de ti ahora...”, dijo en otro tramo de la conversación. “¡Calla, tío!”, lo interrumpió la actriz argentina, que más tarde recibió otro halago: “Te haces querer mucho”.

Luego, en septiembre, intercambiaron varios mensajes y “me gusta” en posteos. “Qué guapa, cariño”; “Ole, qué bonita”, le comentó Miguel Ángel en distintas fotos en ese entonces. Ella, por su parte, no se quedó atrás y escribió divertidos mensajes sobre fotos del actor. “Cuando estás todo chulo relax mirando cómo te roban el carro”; “Abrigate Miguel Ángel que está fresco en Madrid”.

En ese sentido, el ex protagonista de Velvet también se había referido a Lali durante una entrevista que le brindó a Teleshow el año pasado. “Es alucinante el rock and roll que le pone al personaje, el swing, la determinación, la fuerza. Tiene el power de Argentina en la sangre. Es alucinante como persona, y luego se lo transmite al personaje. Tú dices que Lali para Argentina es... Yo creo que para España Lali ya es…”, había dicho en referencia al personaje que interpreta Espósito en la serie. Y había completado: “Es otro trocito del corazón de España, una gran inspiración para todas las mujeres. Mi hermana la adora, mi sobrina la quiere imitar. Es una gran inspiración por lo fuerte que pisa, por lo inteligente, lo empática y lo sensible que es. ¡¿Qué te vamos a decir?! Aquí estamos loquitos con Lali”.

SEGUIR LEYENDO: