La incómoda reacción de la China Suárez en su primera aparición pública tras el escándalo con Wanda Nara

La primera aparición pública de la China Suárez tras el escándalo (Video: "Socios del Espectáculo" - El Trece)

Cuando parecía que el escándalo con Wanda Nara había quedado atrás, Eugenia La China Suárez volvió a estar en el centro de la polémica. Es que el lunes por la noche, aparecieron terribles comentarios de la empresaria contra la ex Casi Ángeles, en la última publicación que Wanda había hecho en su Instagram. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, “En París se sacó la bombachita y a su casa se volvió solita”, “Icardi ama mi cuerpo en su cama” y “La más putarraquita soy yo”, entre otros. Y, por si fuera poco, luego se filtraron algunas capturas de antiguos chats entre ambas mujeres. En ellas, se podía inferir la buena relación que las unía.

Lo cierto es que la esposa de Mauro Icardi denunció que fue hackeada y que ese contenido no había sido escrito por ella. “En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca”, aseguró en un descargo que hizo apenas pudo recuperar su cuenta.

En tanto, después de que el conflicto entre ellas se reflote en los medios - e incluso se hagan especulaciones en torno a si ese hackeo fue real o no -, la palabra de Suárez se convirtió en la más buscada. Y este martes, la actriz hizo su primera aparición pública en la función privada VIP de Competencia Oficial, la nueva película con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez que se estrenará en el país el próximo 25 de marzo.

La China Suárez posó junto a Griselda Siciliani (Foto: Matías Souto)

El evento, que tuvo lugar en Cinépolis Recoleta, reunió a varios famosos, pero sin dudas toda la atención se la llevó la China, que llegó junto al productor Marcelo Latorre, uno de sus amigos más íntimos. Con una bolsa de pochoclos y una gaseosa en mano, entró a la sala y disfrutó del filme, pero a la salida no pudo evitar las cámaras.

Así lo mostraron en Socios del Espectáculo, el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, en donde se vieron las imágenes de la ex de Benjamín Vicuña un tanto incómoda por la presencia del movilero, que le preguntó por el festejo de su cumpleaños y, claro, por las publicaciones que se hicieron desde la cuenta de Wanda. Sin embargo, ella prefirió no contestar y se mantuvo inamovible en su postura, pese a que en un momento no encontraba la salida del complejo.

Además, asistieron figuras de la talla de Griselda Siciliani, Palito Ortega. Griselda Siciliani, Carla Peterson con Martín Lousteau, Cecilia Dopazo y Juan Taratuto, Pacho O’ Donnell, Fernán Miras, Mike Amigorena y Sofía Vítola, Martin Piroyanski, Peto Menajen y Gustavo Garzón, entre otras.

Competencia Oficial cuenta la historia de un empresario multimillonario que decide hacer una película que deje su huella en la historia, y para ello, contrata a los mejores: una cineasta famosa (Cruz) y dos actores (Banderas y Martínez) tan prestigiosos como narcisistas. Ambos no tardarán en enfrentarse, sobre todo a partir de las exigencias impuestas durante el rodaje por una realizadora bastante excéntrica.

