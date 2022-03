Las imágenes del reencuentro entre Inés Estévez y Fabián Vena en el cumpleaños de su hija Vida: “El mejor de todos los festejos”

Inés Estévez y Fabián Vena tienen dos hijas en común, Cielo y Vida

Desde que se separaron a fines de 2013, la relación entre Inés Estévez y Fabián Vena no fue la mejor. A pesar de tener dos hijas en común, Cielo y Vida -a quienes adoptaron dos años antes de la ruptura -, las diferencias entre ellos por la crianza de las menores se hicieron notar. De hecho, a fines de agosto, la actriz respondió algunas preguntas en Instagram y habló sobre su relación con Paula Morales, actual pareja del actor. “Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, había expresado.

En aquella oportunidad, el ex Resistiré, que es de muy bajo perfil y no suele dar declaraciones en los medios, decidió emitir un comunicado que fue difundido en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzoco en América, donde estaban tratando el tema. “En función de las cosas que se dijeron en el programa, quiero expresar mi profundo malestar, ya que toda información que emitieron acerca de mi rol como padre y de nuestra vida en familia es absolutamente falsa”, sentenció Vena.

Y explicó: “Compartimos con Inés, de común acuerdo, un régimen de tenencia compartida de nuestras hijas y dictaminada por un Juez, a partir de nuestro divorcio. De esta manera, no solo significa que viven exactamente la misma cantidad de tiempo con uno y con otro, sino que nos da la garantía también de que cada uno de nosotros pueda estar atento y de forma directa al cuidado, a la educación y al bienestar de ellas”. En ese sentido, agregó: “O sea que es totalmente falso que ‘la vida diaria y cotidiana solo la tienen con la madre’, como se expresó. También la tienen conmigo, desde siempre, y con la familia que con Paula supimos construir con muchísimo amor”.

Sin embargo, cuando parecía que el vínculo entre ellos estaba definitivamente roto, en las últimas horas Estévez compartió en su cuenta de Instagram algunas postales del cumpleaños de Vida, en donde también aparece Vena sonriente, también en compañía de su mujer Paula. “Tu capacidad de amar. De iluminar. De unir. El mejor de todos los festejos de cumpleaños hasta ahora. Por muchos más, Vida linda. Todxs juntxs. Gracias”, escribió en el posteo junto a las imágenes.

El cumpleaños de Vida motivó el reencuentro entre los actores

La publicación recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de sus colegas Natalia Oreiro, Julieta Díaz, Andrea Pietra, Érica Rivas, Araceli González, Virginia Innocenti y Mercedes Morán, entre otras, quienes le desearon un feliz cumpleaños a la pequeña.

La presencia de la hija de Víctor Hugo Morales también sorprendió en el evento, ya que en aquél entonces en el que Vena difundió ese comunicado, ella había salido a apoyar a su marido públicamente. “Celebro que por fin Fabián haya hablado, aunque sea solo a través de un comunicado. Podría decir mucho, muchísimo más. Incluso varias veces le han sugerido que fuera por la vía legal”, comenzó expresando la actriz. Y continuó: “Su bajo perfil y respeto por sus hijas hizo que tuviera que soportar durante años mentiras, descalificaciones y cuestionamientos en el que es su mejor rol: el de padre”.

En esa línea, había asegurado: “Hace 8 años que comparto mi vida con él y jamás lo escuché quejarse, ni siquiera en la intimidad, de su realidad, de su día a día, que demás está decir que no es un lecho de rosas y a veces no la tiene fácil. Cada uno transita como quiere y como puede los caminos que le tocan. Él lo hace con felicidad, responsabilidad, amor y haciéndose cargo desde siempre de absolutamente todo lo que le corresponde”. Por último, concluyó: “Sin ánimo de generar ningún enfrentamiento, sino de dejar en claro algunas verdades que injustamente se han puesto en duda, les dejo el comunicado en mis historias por si no lo leyeron y les llegara a interesar”.

