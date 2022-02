El tenso cruce entre Cinthia Fernández y un dirigente social: “Soy feliz mostrando la cola”

Cinthia Fernandez critico a un dirigente del Polo Obrero

Mientras se mostraban imágenes de una manifestación en la avenida 9 de julio, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, fue entrevistado por Momento D (El Trece), el nuevo ciclo que conduce Fabián Doman. Y como suele ocurrir en estos programas, el foco se puso en el corte del tránsito y no en los reclamos realizados.

Una de las primeras en alzar la voz fue Cinthia Fernández, quien mencionó que cada vez que debe asistir a su trabajo en el canal (ubicado en el barrio de Constitución), su llegada se ve dificultada por los piquetes que, según ella, ocurren a diario. “Los policías les ponen casi alfombra roja para que ustedes caminen. Y la gente solo quiere ir a trabajar”, disparó la panelista a los gritos y de una manera tan desafortunada que sacó de las casillas al dirigente social.

“Eso es una barbaridad. No, no, ‘alfombra roja’ no. Nos acaban de reprimir en Misiones, así que no diga pavadas. A no ser que usted quiera que pase lo que pasó con Kosteki y Santillán. No diga cosas que no son”, respondió Belliboni haciendo referencia al asesinato de los piqueteros en manos de la policía, ocurrido en junio de 2002. En ese punto, Fernández se puso en el rol de ofendida: “No levante la voz, caballero, que está hablando con una mujer. No le falte el respeto, se puede dialogar con respeto, caballero”, dijo.

“Usted me está faltando el respeto porque dice que tengo alfombra roja con la policía. Yo sufrí mucha represión con la policía, tengo heridas y encima mienten, porque hay carriles liberados”, insistió el piquetero. Ahí, la panelista intentó sacar el tema por una tangente: “Suele pasar de noteros que van a las marchas con un micrófono a preguntar y la gente no sabe ni qué están reclamando: ‘No, voy porque me pagan 12 lucas’... Y todo sale de nuestro bolsillo”, repitió con su tono de indignada.

“Los policías les ponen casi alfombra roja para que ustedes caminen", le dijo Cinthia Fernández a un dirigente del Polo Obrero

“Mucha gente le tiene miedo a la cámara. Mucha gente dice lo que piensa. Pero también hay muchos periodistas que dicen cualquier cosa cuando les ponen un micrófono adelante y sin embargo, yo no me quejo. Lo que es seguro es que acá hay compañeros que tienen necesidades. Y hay que ver las necesidades detrás de eso y no una circunstancial declaración”, dijo Bebilloni.

“Nos joden la vida a nosotros, que tenemos que venir a laburar y encima les pagamos”, siguió Fernández: “Que haya piquetes todos los días, que no siempre convocamos nosotros, quiere decir que hay un conflicto social. De eso tenemos que hablar”, retrucó el dirigente, quien era interrumpido sistemáticamente por el panel. Incluso, Gabriel Schultz llevó las cosas un paso más allá y al borde de la sorna: “¿Cuántos piquetes hiciste y qué cosas conseguiste? El método no sirve”.

"Los derechos se han conquistado en la calle, luchando”, dijo Eduardo Belliboni

“Si no hubiera habido en la historia de los últimos 50 años piquetes, movilizaciones y huelgas, usted no tendría un solo derecho si no fuera por la gente que sale a reclamar. Los derechos se han conquistado en la calle, luchando”, dijo Belliboni.

Finalmente, Doman quiso bajar el tono de la discusión y le pidió al dirigente si para la próxima manifestación “pueden dejar los carriles del Metrobus libre, así al menos pasan los colectivos o alguna ambulancia que esté en emergencia”. Cinthia lo interrumpió: “Si logras eso, salgo con el hilo dental en medio de la manifestación. Te lo juro y lo cumplo, eh”, dijo con picardía.

“Nosotros respetamos a las mujeres y no queremos que haga eso”, le dijo Belliboni, motivando así una respuesta 100% Cinthia: “Soy feliz mostrando la cola, eh. yo me recontra respeto, soy libre. Me encanta... aparte mi culito es divino”, cerró Fernández.

SEGUIR LEYENDO: