Paula Chaves, ¿otra “víctima” del chat entre Wanda Nara y la China Suárez que se filtró?

“Es como dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida, qué triste”, le escribió Wanda Nara a alguien a quien le envió unas capturas de un chat que mantuvo con Eugenia la China Suárez, mucho tiempo antes del escándalo en el que la actriz entre otras cosas le dice “tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz”. Dicha conversación fue publicada en las últimas horas en las redes sociales de la mujer de Icardi, quien aseguró que la hackearon.

De la charla por ese entonces cordial entre las ahora enemigas mediáticas, luego de que Suárez se encontrara en París con Mauro Icardi, se desprenden varias cosas. Entre ellas, que la mayor de las Nara había estado hablando de la ex Casi Ángeles con una allegada de nombre “Pau” y por supuesto, todas las miradas apuntan a Paula Chaves.

La mujer de Pedro Alfonso no se pronunció al respecto. Íntima amiga de Zaira, conoce a Wanda a través de la ex conductora de Morfi y aunque también era muy pegada a Eugenia, pareciera que apenas comenzó el escándalo bautizado Wandagate, tomó partido y le soltó la mano a la ex de Vicuña.

La captura del chat entre Wanda y la China y la cita a "Pau"

Según contó en LAM Yanina Latorre apenas estalló el escándalo, la ex conductora de Bake Off le habría mandado un mensaje a Suárez: “Le dijo textual ‘sos un sorete’, tengo los chats y leí todo, ‘sos una basura’ le dice”. En ese momento se supo que Chaves se habría enterado de lo ocurrido a través de Zaira, con quien días más tarde se reunió y ambas compartieron en sus redes fotos del encuentro.

Días más tarde invitada a Corta por Lozano, ciclo que actualmente conduce mientras la conductora se recupera de un grave accidente, Paula se refirió al tema: “Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo y la conductora insistió: “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas” a lo que la mamá de Olvia, Baltazar y Filipa asintió: “Claaaaaro”.

En las últimas semanas, la panelista Paula Varela relató una charla que tuvieron las ex amigas, luego de que Chaves advirtiera algo de lo que se venía: “En agosto, cuando Mauro Icardi empieza a likear a la China Suárez, dentro del entorno de amigas empieza a haber un revoloteo y Paula es quien se comunica con la China”.

Acto seguido, la periodista detalló la conversación que ambas mujeres habrían tenido en ese entonces: “Paula le dice que está likeando a Mauro Icardi, que es el marido de Wanda y cuñado de su amiga Zaira. En ese momento, la China la hizo sentir a Paula una desubicada, que le estaba preguntando una barbaridad y que no tenía nada que ver con Icardi, ´ni los conozco´. Y Paula se sintió tan mal en ese momento que hasta le tuvo que pedir perdón”. Pero como si fuera poco, según Varela Eugenia le reenvió el audio de Chaves al futbolista del PSG. “Le dice: ´Mirá lo que me están poniendo mis amigas´”.

Paula y Eugenia son amigas desde hace años y además, desde que son madres se mostraron aún más unidas, ya que sus hijos tienen edades similares y cada vez que se juntan los pequeños aprovechan para jugar entre ellos. “Amo que crezcan juntos”, escribió hace unos meses Eugenia junto con una foto de Amancio y Filipa y la mujer de Pedro Alfonso agregó: “Desde el 2013 formando duplas”.

