El mensaje en el que la China Suárez revela un dato desconocido del hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña

Desde que Wanda Nara anunció que su cuenta de Instagram había sido hackeada, se publicaron una serie de mensajes en contra de Eugenia la China Suárez, y también capturas de conversaciones que ellas habían tenido tiempo atrás, cuando se llevaban bien. Allí, se leen halagos hacia los hijos de la empresaria, a quien felicita por su familia.

Se trata de un chat que si bien no tiene fecha, es, por lo menos, de antes de que la hermana de Zaira descubriera que su marido, Mauro Icardi, se había encontrado con la actriz en un hotel de París, en septiembre del año pasado.

Es un extracto de una conversación que mantuvieron la actriz y la empresaria a través de WhatsApp y que la esposa de Mauro Icardi capturó y le envió por privado de Instagram a otra persona, de quien no se revela la identidad.

En aquella charla, la ex Casi Ángeles le cuenta que Bautista, el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain, quería irse a vivir con ellos. Si bien en la foto no dice la fecha en que se dio el ida y vuelta, se deja entrever que la China y el actor chileno todavía estaban en pareja. Por caso, luego de su separación (agosto 2021), ella comenzó a hablar con Icardi y más tarde se desató el escándalo cuando Wanda se enteró. Es por eso que este contenido es previo a lo que sucedió a partir de octubre 2021.

“El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó”, le dijo Suárez a Wanda en aquella conversación. Y respondió a un mensaje que la empresaria le había mandado pero que no quedó registrado: “Qué p.., Dios mío, la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz”. Y luego le envió un audio de 44 segundos, del cual se desconoce el contenido.

La conversación entre la China Suárez y Wanda Nara, antes del escándalo con Mauro Icardi

De inmediato, y probablemente contestando a lo que decía el mensaje de voz, Nara le pregunta a la actriz si tenía planes de casamiento con Vicuña, algo con lo que coquetearon más de una vez, incluso estuvieron comprometidos, pero que jamás concretaron. La respuesta de la China tampoco se supo ya que lo hizo a través de un nuevo audio, de 22 segundos.

“Organizalo. Ya. Poné una wedding planner y chau. No dejes pasar el tiempo”, le sugirió Wanda por ese entonces a la actriz para que contratara a una organizadora de eventos para su boda con el actor chileno y padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

En otra conversación, se ve otra conversación que en su momento ya se había difundido, en donde -en julio de 2018- la China elogia a Francesca: “Me hace mal, es la perfección”, dijo sobre la cuarta hija de Wanda, y la primera de Icardi. Luego, agrega: “Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos”. Unos días más tarde, Wanda le manda un mensaje a la actriz, pero dirigido a su hija más grande, fruto de su relación anterior con Nicolás Cabré: “Feliz cumple, Rufi hermosa”.

Tiempo después, la esposa de Icardi hizo captura de aquella conversación, se la envió a alguien por mensaje privado de Instagram y mencionó la supuesta opinión de Paula Chaves -quien se distanció de la actriz por relación con Zaira Nara- cuando se enteró de lo sucedido. “Es como dijo Pau: estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste”, consideró, luego de enterarse que su marido se había encontrado con ella en un hotel de París.

Otro exacto de la conversación entre la China Suárez y Wanda Nara

