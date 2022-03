Terribles comentarios de Wanda Nara apuntando contra La China Suárez: ¿le hackearon el Instagram?

Wanda Nara y la China Suárez, ¿otra vez en guerra?

Las redes sociales se calentaron en la noche del lunes a partir de unos extraños comentarios que aparecieron en la cuenta de Wanda Nara contra Eugenia La China Suárez. Ocurrió que la rubia publicó en su cuenta de Instagram un acaramelado video junto a Mauro Icardi, ya del todo reconciliados luego del escándalo que se conoció como el “Wandagate”.

Con más de 11 millones de seguidores, cada publicación de Nara rápidamente se llena de miles de “me gusta” y casi igual cantidad de comentarios. Y esta vez no fue la excepción. Pero sí hubo una particularidad sonante y es que Wanda respondió a muchos de estos mensajes, desde su cuenta oficial, y con altas dosis de ácido e ironía.

“No pudo lograr su cometido la China, bien ahí”, le escribió una chica. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, fue la respuesta desde la cuenta verificada de la hermana de Zaira Nara.

“Acordate que te quiso gorrear”, le apuntó alguien con referencia a la supuesta infidelidad del jugador del Paris Saint Germain con la ex Teen Angels. “Lo importante es cuando tenés la posibilidad entre miles... Elegir una y mil veces al amor de tu vida. Te lo digo por experiencia, me pasó”, respondió nuevamente la cuenta de Wanda.

“Wanda, volviste más veces que yo con mi ex”, le dijo otra usuaria. “Soy tóxica, jajaja”, le respondió Nara. Otro comentario: “Wanda, dame tips para engancharme un novio lindo y con plata, che”. ¿Respuesta? “1. No te regales. 2. No muestres desesperación por el dinero, los espantás jajaja. 3. Para ser ‘novia’ o esposa sobre todo demostrar ser especial y diferente. Nadie quiere casarse con una que se acostó con medio mundo”, le dijo a modo de guía.

Los extraños comentarios de Wanda Nara contra La China Suárez (Fotos: Instagram)

También se leyeron otros fuertes mensajes sin ningún tipo de filtro que no fueron respuesta directa a otro comentarios: “Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón por bombacha floja se escapó”, “En París se sacó la bombachita y a su casa se volvió solita”, “Icardi ama mi cuerpo en su cama” y “La más putarraquita soy yo”, entre otros.

A partir de estas inesperadas respuestas, en las redes sociales se tejieron dos grandes especulaciones. Por un lado, que la que respondió fue la propia Wanda, pero sin darse cuenta de que lo estaba haciendo desde su perfil oficial, sino creyendo que lo estaba haciendo desde cuentas “piratas” que supuestamente utiliza. La otra gran teoría es que fue hackeada y quien tomó su cuenta se encargó de dispensar este tipo de respuestas, muy alejadas de la que podría hacer cualquier celebridad desde su cuenta oficial y verificada.

Queriendo cerrar el caso, pero dejando más dudas que certezas, apareció el estilista Kennys Palacios, quien escribió en sus Instagram Stories la explicación del caso: “Hola, la cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta”, dijo uno de los mejores amigos de Nara.

Kennys Palacios da a entender que le hackearon la cuenta a Wanda Nara, una de sus mejores amigas (foto: Instagram)

Un rato más tarde y tras las aclaraciones dadas por el entorno de Wanda, su cuenta de Instagram siguió con la extraña actividad: en las Instagram Stories aparecieron dos fotos retro de la mediática, de producciones en ropa interior. En una de ellas, se lee la leyenda: “¿Hablamos?”. Así, se sigue agregando misterio al asunto. ¿Le hackearon la cuenta a Wanda o todo esto se trató de un error involuntario que está tratando de subsanar para no quedar tan expuesta? La respuesta, en las próximas publicaciones que la mujer de Icardi haga en su propio Instagram.

La misteriosa foto retro que se publicó en la cuenta de Wanda Nara (Foto: Instagram)

