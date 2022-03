El desconsolado llanto en vivo de Julieta Prandi al recordar a Gerardo Rozín: “Te adoro, va a costar mucho”

La conductora de Es por ahí rompió en llanto al recordar al productor, que fue su compañero en Gracias por venir.

Gerardo Rozín, el querido conductor de La peña de Morfi (Telefe), falleció a los 51 años tras luchar contra una enfermedad que durante el 2021 lo tuvo alejado de las cámaras por el lapso de un mes. La muerte del periodista impactó a muchos famosos y una de las que se mostró muy conmovida fue Julieta Prandi.

La modelo fue compañera de trabajo de Rozín durante muchos años. Cabe recordar que condujeron juntos Gracias por venir, gracias por estar (Telefe), el exitoso ciclo de Telefe que estuvo al aire desde el 2012 hasta el 2014. Allí forjaron una relación que fue más allá de lo laboral y se transformó en una amistad.

Este lunes, el programa del productor, Es por ahí, le rindió un sentido homenaje. Julieta Prandi se largó a llorar cuando mostraron imágenes del ciclo que conducían en Telefe. “¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho”, dijo llorando. “Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, aseguró.

A la vez, recordó los aprendizajes que le dejó su compañero. “A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”, expresó. La modelo también habló del ciclo que hicieron en Telefe juntos en donde homenajeaban a figuras reconocidas.

Gerardo Rozín y Julieta Prandi en la entrega de los Martín Fierro (Foto: Teleshow)

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí. Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”, relató. “En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, manifestó. “Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, concluyó.

Julieta Prandi se acercó el sábado por la mañana al barrio porteño de Almagro, donde se realizó el velatorio de Gerardo Rozín. La modelo llegó acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, quien la esperó arriba de la camioneta. La animadora le dio el último adiós a su amigo y ex compañero de trabajo.

Entre los colegas y figuras del espectáculo que asistieron al velorio puede mencionarse a Beto Casella, Nicolás Repetto, Julieta Prandi, Zaira Nara, Daniel Hadad, Pablo Codevila, Luciano Pereyra, Guillermo Andino y Carolina Prat, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Nancy Pazos, Jairo, Jésica Cirio y Martín Insaurralde y Carlos Rottemberg, entre muchos otros. Y todos se mostraron profundamente conmovidos por la pérdida del productor.

Minutos antes de la hora pautada para la finalización del servicio, el coche fúnebre que trasladaría los restos del productor hasta Rosario salió del garage de la sala y se detuvo unos instantes frente al público que aguardaba en la vereda en medio de un aplauso. Sobre el cajón, como pudieron registrar los fotógrafos, estaba extendida la bandera de Rosario Central, el club de fútbol amado por Rozín que se definía como “canalla” de nacimiento.

