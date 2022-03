Campeona nacional de tenis de mesa y referente en la comunidad japonesa: quién es Pau Fukuhara, la cuñada de la China Suárez

La China Suárez junto a su hermano Agustín y su cuñada Pau

Fue una de las pocas personas que asistió al festejo íntimo que Eugenia la China Suárez organizó por sus 30 años en su casa, a donde invitó a su familia más directa, mejores amigos, y su novio, el empresario español Armando Mena Navareño, quien viajó para decir presente en un día tan especial.

La actriz compartió en sus redes sociales algunas imágenes de aquella celebración que eligió disfrutar con su círculo más íntimo, aquel que la acompañó siempre y que estuvo a su lado en los momentos felices y también en los tristes.

Y entre las fotos que posteó la ex Casi Ángeles, se destacó una en la que posó junto a su hermano Agustín y su cuñada, Pau Fukuhara. Recién hace algunos años, la actriz decidió abrir la puerta y la intimidad de su familia y mostrarlos en las redes sociales. Por caso, durante mucho tiempo no publicó el rosto de Rufina, su primera hija con Nicolás Cabré. Con Magnolia y Amancio, lo hizo una vez que lo consensuó con su ahora ex pareja, Benjamín Vicuña, el padre de los chicos.

Con respecto a su hermano, Eugenia tenía reparos y se limitaba a postear imágenes de su infancia. También se mostró emocionada cuando Agustín se casó, en enero del año pasado. Aunque tampoco mostró demasiados detalles. Prefirió guardarse los recuerdos en su intimidad y dejó que fueran los protagonistas quienes lo hicieran público.

Benjamín Vicuña acompañando a la China Suárez en un evento familiar

El joven -que trabaja como publicista- tiene su perfil de Instagram cerrado, de manera tal que no se puede ver el contenido que postea, excepto que él autorice a quienes desean seguirlo. Su esposa, Pau Fukuhara, en tanto, no muestra mayores reparos en compartir sus actividades. Es que ella es una figura pública. Y no por ser la cuñada de la China Suárez: la joven de 34 años se ubica primera en el ranking nacional de tenis de mesa.

Además de jugadora de la selección argentina, actualmente se desempeña como entrenadora. Y en cada logro obtiene, agradece el sostén de su familia, principalmente de su flamante marido, a quien conoció justamente practicando dicho deporte.

A Pau Fukuhara se la conoce como "la reina del ping pong" (@arielpopiolek)

Pau Fukuhara y Agustín Suárez

La China Suárez fue testigo del casamiento de Agustín y Pau, y además, ayudó a su cuñada en su look de aquel día: la deportista lució un vestido de la diseñadora Natalia Antolín -amiga personal de la actriz, quien ha lanzado cápsulas para su marca- la peinó Juan Manuel Cativa, uno de los mejores amigos de la ex protagonista de ATAV, y la maquillaron en su peluquería, Mala.

“Solo palabras de gratitud y felicidad”, escribió Pau el día de su casamiento, el 26 de enero del 2021. “A nuestras familias, testigos, amigos. A Agustín por cada día de nuestras vidas. Y gracias por todos los mensajes lindos”, agregó la joven a quien se la conoce popularmente como “la reina del ping pong” por consagrarse campeona en en singles, dobles y por equipos.

La China Suárez fue testigo de casamiento de su hermano

Agustín Suárez y Pau Fukuhara se casaron en enero 2021

Paula es hija de Delia Mitsui, la directora del instituto japonés Nichia Gakuin, referente de la colectividad japonesa en la Argentina. Y además de triunfar como deportista, debutó en la actuación con una participación en un videoclip del rapero Mateo Palacios Corazzina, popularmente conocido como Trueno.

La pareja se conoció jugando al tenis de mesa, deporte que Pau comenzó a jugar por su padre. Y en alguna entrevista, la joven aseguró que en ese ámbito también se hizo muchos amigos, quienes hoy forman parte de su círculo más íntimo. Agustín es su compañero de vida, charlan y se consultan todo. La convivencia durante la cuarentena estrictica del 2020 reforzó ese vínculo y en este contexto decidieron casarse.

La idea original era viajar de luna de miel a Japón, luego de la gran fiesta, pero la pandemia del coronavirus los obligó a modificar sus planes: realizaron una celebración íntima en el Registro Civil de la Comuna 13 y luego almorzaron en Mirutaki, un restaurante de comida japonesa ubicado en el barrio de Palermo. La China Suárez, por su parte, les regaló la noche de bodas en el Hotel de Faena.

Agustín Suárez y Pau Fukuhara con sus respectivas madres, el día de su casamiento por civil

SEGUIR LEYENDO: