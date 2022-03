El divertido blooper de Adrián Pallares en el debut de Socios del espectáculo

El periodista se cayo en el final del ciclo

Este lunes 7 de marzo a las 11 comenzó Socios del espectáculo, el ciclo de espectáculos con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La dupla de periodistas debutó por la pantalla de ElTrece luego de haberse despedido del programa Intrusos (América) que quedó a cargo de Florencia de la V. Esta producción, que es una apuesta para renovar la programación de la emisora, logró buen rating, ya que registró un promedio de más de 5 puntos y lideraron la franja horaria.

El magazine presentó noticias del espectáculo, y el abordaje de los temas más importantes de la actualidad; con móviles en vivo y entrevistas exclusivas. El equipo de columnistas está integrado por Graciela Alfano, Karina Iavicoli, Paula Varela, Mariana Brey y Luli Fernández. Mientras que los móviles están a cargo de Tomás Díaz Cueto y Celina Hernández.

Socios del espectáculo debutó por la pantalla de ElTrece

En la emisión del lunes, Adrián y Rodrigo hablaron de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, con entrevistas que le hicieron tanto al conductor como a la licenciada en Nutrición. Además, dieron detalles del reciente casamiento de Flavio Azzaro y Sol Nobile y Lussich presentó el clásico segmento Los escandalones con chismes del espectáculo.

También entrevistaron a Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, los protagonistas de Los protectores, la nueva comedia de Star+ que tendrá su preestreno este lunes y martes en ElTrece a las 21. Y partir del 9 de marzo todos los episodios de la primera temporada se podrán ver por la plataforma de streaming Star+.

Los actores dieron detalles de la historia de Renzo “Mago” Magoya (Suar) y Carlos “Conde” Mendizábal (Bermúdez), quienes están al borde de la quiebra con la empresa de representación de jugadores de fútbol que heredaron de sus respectivos padres. Para salvar el honor de la agencia que supo ser la mejor del mercado, y no llegar a la bancarrota, deciden asociarse con Reynaldo “Colombia” Morán (Andrés Parra), el representante colombiano de una joven promesa del fútbol que quiere cambiar de manager, pero está atado a su contrato actual. Así, nace “Los protectores S.A.”, la agencia con un nuevo concepto en representación: no solo brinda a sus jugadores asesoramiento legal y contractual, sino que, además, ofrece apoyo emocional y protección en los aspectos personales.

Cuando estaban llegando al final de Socios del espectáculo, Rodrigo aseguró: “Nos gusta hacer tele como si fuésemos chicos jugando, la verdad es que no molestamos a nadie, nuestra propuesta es honesta...”. En ese momento, Adrián intentó subirse a una hamaca que pusieron en el estudio, pero hizo un mal movimiento, se cayó para atrás y pegó un grito que alertó a sus compañeros.

“Atención portales, estamos en vivo”, dijo el locutor Fabián Cerfoglio al ver el divertido blooper. De manera inmediata, lo ayudaron para que pudiera levantarse del piso. “¡Estoy vivo! No probamos la escalera, digo la hamaca. Me parece que está muy alta”, gritó Pallares entre risas mientras recibía la ayuda de Lussich. Por suerte, fue una simple caída y el periodista no se lastimó. “Gracias por estar acá, mañana nos vemos acá, nos reencontramos”, dijo en el cierre del primer programa de espectáculos.





SEGUIR LEYENDO: