El comentario de Eli Sulichín a Eugenia Tobal que despertó suspicacias contra la China Suárez

Eli Sulichin sumó a Eugenia Tobal a su lista de amigas, ¿en claro gesto contra la China?

El escándalo que se desató en octubre pasado por el affaire entre Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, que provocó la furia de Wanda Nara, no sólo trascendió por la importancia de sus protagonistas, sino también porque no era la primera vez que la actriz se veía involucrada como la tercera en discordia en una pareja. Inmediatamente, todos recordaron la separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, luego de la cual el actor blanqueó su romance con la ex Casi Ángeles. Y, por otro lado, el famoso episodio del motorhome, en el cual Carolina Pampita Ardohain aseguró haber visto a Benjamín Vicuña en una situación íntima con la protagonista de ATAV.

Lo cierto es que el tiempo pasó y, si bien cada uno rehízo su vida, todo parece indicar que La China es la “enemiga en común” que siguen teniendo Wanda, Pampita y Tobal. Lo que nadie imaginaba, sin embargo, es que Eli Sulichín, la actual pareja del actor chileno, tenía una íntima amistad con cada una de ellas tres. De hecho, la joven conoció a Benjamín en la casa de su ex y madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. ¡Y la modelo le dio el visto bueno a la relación!

“Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado”, había dicho Ardohain en diálogo con Fabián Doman. Y, días atrás, se las había visto a Sulichín y ella juntas en el cumpleaños de Bautista, el mayor de los varones que la modelo tuvo con Vicuña.

Pampita y Eli Sulichín disfrutando del cumpleaños de Bautista Vicuña (Foto: Instagram)

A fines de enero, quien también había hecho pública su amistad con Sulichín había sido nada más ni nada menos que la mayor de las hermanas Nara. En aquél entonces, la empresaria subió a sus historias una imagen junto a un grupo de amigos. Y la nota la dio la mujer que estaba a su izquierda: ni más ni menos que Eli. “Estas noches de verano en París. Nos extraño”, escribió Wanda junto a un corazón y arrobando a todas las mujeres. Y, otro dato que no parece azaroso, fue que el listado lo encabezaba la flamante novia de Benjamín.

El posteo de Wanda con Eli Sulichín (Instagram)

En las últimas horas, en tanto, se confirmó que Eli también es amiga de Tobal, otra de las actrices que en su momento se separó de Cabré en medio de versiones que indicaban que el actor le había sido infiel con Suárez. Así se interpretó después de que la empresaria le dejara un amoroso comentario en una foto en que la ex conductora de Hogar dulce hogar aparece junto a su marido, Francisco García Ibar: “Lpm...los amooo”, expresó. Como respuesta, Eugenia le dejó tres emojis de corazones, dando a entender la buena relación.

Eli Sulichin comentó una foto de Eugenia Tobal

En tanto, en diciembre Tobal se había referido al hecho de que se reflotara su separación de Cabré, luego del escándalo que protagonizó Suárez con Icardi y Wanda. “Me toca tan de actriz de reparto, secundario, que ni la vivo. Sí supe obviamente, no voy a decirte que no porque estuvo en todos lados, y lamento que tengan que pasar por eso porque en algún momento lo tuve que pasar yo y no es grato. Pero mucho más de eso no te puedo decir. Hoy yo tengo un presente hermoso, la verdad que meterme en eso es como faltar el respeto a mi marido y a mi hija. No lo hablé en su momento cuando sí realmente fue una situación horrible para todos los que estábamos viviendo ese momento, y menos ahora que no me toca por ningún lado”, había dicho en diálogo con Teleshow.

