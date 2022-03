Increíbles vistas, paseos y mucho amor: las vacaciones de Araceli González y Fabián Mazzei en Venecia

Las románticas vacaciones de Araceli González y Fabián Mazzei en Venecia

Después de dos años de pandemia y pese a que desde hace tiempo ya no hay tantas restricciones en los viajes, algunos famosos recién se van animando a vacacionar en el exterior. Es el caso de Araceli González y Fabián Mazzei, una de las parejas más consolidadas del ambiente, que decidió cumplir uno de sus sueños pendientes y concretar una travesía por Venecia, quizás la ciudad más icónica de Italia para los enamorados.

“¡Y llego el día! Después de muchas oportunidades de conocer Venecia, ¡lo logre! Perdí vuelos, se cancelaban, nunca llegaba. Lugar bello en el mundo”, escribió en la tarde de este domingo la actriz, en un posteo de Instagram en el que mostraba algunas postales que se tomó junto a su marido en el lugar.

Pero además, la ex modelo compartió varias stories con su millón y medio de seguidores, en las que contó cómo estaba siendo el comienzo del viaje. “Van no sé cuántas horas de vuelo y Mazzei está durmiendo. No sé cómo hace...yo ya dormí, me desperté, vi dos películas”, comenzó expresando mientras se la veía en el avión rumbo a esa ciudad italiana. Y luego de revelar qué otras actividades hizo para no aburrirse durante el trayecto aéreo -como maquillarse y escuchar música -horas más tarde mostró la espectacular vista desde la habitación en la que ya estaba alojada.

Algunas de las postales del viaje que compartió Araceli González en su cuenta de Instagram

Divertida, Araceli también dejó espiar parte de la intimidad con Mazzei, a quien “acusó” de interrumpir sus videos. “Lookete para salir a caminar a Venecia...”, dijo mientras mostraba su outfit - que consistía en una camisa blanca, campera verde, pantalón negro y unas llamativas botas blancas -, pero instantáneamente apareció Fabián en el baño, lo que provocó las risas de ambos. “Escuchame una cosa, ¡tres videos hice para mostrar dónde estamos! ¡Por Dios, Mazzei! Es muy chica la habitación”, expresó risueña. Y explicó, mientras mostraba la suite: “Lo que tienen los hoteles acá en Europa es que son chiquitos. Son palacetes, en este caso era un palacio de una familia muy rica de Venecia. Parezco Marley contándoles todo esto”.

“Por si no lo saben, vine con Mazzei, ¿no, Mazzei? ¡Se está abrigando, hace frío!”, siguió la mamá de Flor Torrente y Toto Kirzner mientras perseguía con la cámara a su pareja. Y le insistió, mientras lo abrazaba y besaba: “¡Mostrate, ¿por qué no te mostrás? La gente después dice: ´Pobre Fabi´. Bueno, nos vamos a almorzar”, cerró. Y después compartió imágenes del coqueto restaurante al que asistieron y también de las calles que recorrieron durante un paseo que hicieron por la tarde. Luego, se los vio disfrutando de los canales y de la emblemática Piazza San Marco.

En noviembre pasado, ambos presentaron su primera película juntos, Sola, de José Cicala, que se filmó en el 2019 y se editó en plena cuarentena. “Somos una pareja que está unida y eso nos salvó muchísimo, sino hubiese sido imposible sobrellevar una operación de Fabi bastante complicada que por suerte salió bien, en plena pandemia, tuvimos dos pérdidas muy importantes, pero a la vez no bajábamos los brazos, yo mas que nunca mi tienda online, seguimos trabajando para la película que tenga llegada a muchos lugares”, habían dicho en diálogo con Teleshow en ese entonces.

“A nivel pareja crecimos hace años y por eso la pandemia no nos mató porque no es fácil estar todo el día” dijo él en esa entrevista. Y ella cerró: “La construcción es antes, estuvimos mucho tiempo y surfeando olas dolorosas, acompañando y siempre generando proyectos para tener hermosa calidad de vida humana”.

