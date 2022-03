Susana Roccasalvo volvió a apostar al amor, a seis años de haber enviudado: “Fue algo mágico”

"Tenía ganas de volver a enamorarme", dijo la conductora

Susana Roccasalvo está pasando por un excelente momento a nivel personal y laboral. La popular conductora del programa de espectáculos Implacables (El Nueve) se mostró muy feliz al revelar que le dio una nueva oportunidad al amor en una charla con Florencia Peña, la actriz y conductora del ciclo Flor de equipo (Telefe).

“Ya pasaron seis años de mi viudez, pero estoy en un muy buen momento personal”, señaló la periodista al recodar el el fallecimiento en 2016 de su marido, Charly Hlawaczek que trabajaba como médico. “No me van a sacar muchos más datos ni con la orden de un juez”, aseguró entre risas, sin embargo poco a poco fue dando detalles de su nuevo compañero.

“Fue hace muy poco, esto lleva un mes y pico, estamos llevando todo a fuego lento. No nos conocíamos personalmente pero nos conocíamos”, explicó Roccasalvo sobre el inicio la relación amorosa con su pareja. “El me conocía de la tele y yo por sus trabajos. No es conocido. Tenía ganas de volver a enamorarme, de tener un nuevo amor”, agregó muy emocionada.

Además recordó el último pedido que le hizo su marido antes de morir: “Él me dijo: ‘Sos muy joven, seguí tu vida por favor te pido´. Entonces, no hay una culpa”. Luego, aseguró: “Igualmente, no lo esperaba. Fue un flash, algo mágico. En su profesión es brillante. Yo lo admiro hace mucho años, lo que pasa es que no nos conocíamos”. Y contó que todavía no deja el cepillo de dientes en la casa de su pareja y explicó que su hija Belén está muy contenta, más allá de que todavía no lo conoce personalmente.

La conductora también comentó que cuando era chica le gustaba la actuación. “La tele la padezco. Yo soy una gran defensora de la industria, amo el espectáculo y estoy empecinada en defender a la tele, la radio, el cine y el teatro. Los actores son mi familia, soy medio una actriz frustrada“, manifestó. Pero el destino la llevó a elegir la profesión de comunicadora que ejerce desde hace años con mucho éxito: “Siempre en el colegio me destacaba por la voz, así que seguí locución y periodismo”.

También Roccasalvo confesó que le hubiera encantado ser cantante: “Yo tengo un registro de mezzosoprano. Lo que sucede es que el maldito cigarrillo destrozó mi voz. No puedo cantar pero me sirve para el laburo. Siempre sueño con hacer un unipersonal. No solo para hablar del mundo del espectáculo, sino de otros temas”.

Cabe recordar que Susana y Charly tuvieron tres años de relación hasta que se casaron en el Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Coronel Díaz y Berutti en noviembre de 2013. En aquella oportunidad, la pareja estuvo acompañada por muchos familiares y amigos, entre ellos Carlos Monti, Liliana Parodi y Viviana Romano. Lamentablemente, Charly falleció en enero de 2016 en el Instituto del Diagnóstico, tras luchar contra una enfermedad terminal. Susana lo acompañó de manera incondicional durante los meses que el doctor estuvo internado.

