Ivana Icardi anunció su separación a pocos meses de haber sido mamá: “Lo decidimos por el bien de nuestra pequeñita”

Ivana Icardi atraviesa uno de sus momentos más difíciles, la separación del padre de su hija

De un tiempo a esta parte, Ivana Icardi decidió abandonar su vida mediática. Es que su paso por Gran Hermano Famosos en 2016 y su posterior participación en Supervivientes -un reality de la televisión española- la habían puesto en el centro de la polémica, pero la maternidad la hizo elegir un perfil mucho más bajo. De hecho, a pesar de haber hecho público su distanciamiento con su hermano Mauro tiempo atrás, e incluso haber culpado a Wanda Nara por eso, optó por el silencio cuando el futbolista se vio envuelto en un escándalo con Eugenia La China Suárez.

Sin embargo, la influencer volvió a ser noticia este martes, luego de anunciar su separación de Hugo Sierra, con quien tuvo a su beba, que pronto cumplirá siete meses. “En algún momento iba a ser necesario aclarar esto. Hace unos días Hugo y yo decidimos separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario”, comenzó expresando en una story de Instagram, red social en la que la siguen casi un millón de personas. Y continuó explicando: “Hace unos meses tuvimos una separación y tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo. Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto”.

Ya con la certeza de que no habrá vuelta atrás, aseguró: “Estamos tratando de que sea lo menos doloroso posible y sobre todo, comportándonos como dos adultos responsables de una bebé que nosotros decidimos traer a este mundo”. Y cerró: “Así que lo único que ella merece son dos padres que la amen y le sigan regalando sonrisas, y que los problemas que tenemos no la afecten en lo más mínimo a ella”.

Ivana Icardi anunció su separación en Instagram

Fue a principios de agosto cuando Ivana había anunciado la feliz noticia de la llegada de Giorgia. En esa ocasión, había publicado en sus historias un video para mostrar a sus seguidores cómo estaba tras el parto. “Muchísimas gracias a toda la gente que me ha mandado un mensaje y aún no le he respondido”, comenzó diciendo. “Gracias a todos ustedes que están siempre pendientes y me ponen contenta. Les mando un beso enorme. Estamos muy felices”, completó en el mensaje dirigido a sus fanáticos.

A comienzos de enero, Ivana se había sometido a un cuestionario de los usuarios que la siguen, y si bien no nombró a su hermano, dejó en claro que el vínculo con él no es el mejor. “¿Por qué no te hablás con tu familia?”, fue una de las consultas que recibió. A lo que ella contestó de forma contundente: “Pasé Navidad y Fin de Año con ellos”. Su respuesta sorprendió, debido a que el delantero del PSG pasó las Fiestas en Argentina junto a su mujer y sus hijos, lejos de España, país donde reside Ivana. En ese sentido, se presume que la joven ya no considera como familia a Mauro, con quien ya definitivamente habría cortado todo tipo de lazo.

Además, otro internauta le preguntó si miraba fútbol, y ella expresó: “Sí, me gusta. Pero hace tiempo que no me siento a mirar un partido...la liga está muy aburrida”. Ella hizo referencia solamente a la liga española, descartando otras como la francesa, que es en la que se desempeña su hermano, por lo que deja en claro que tampoco está al tanto de su carrera futbolística.

