Natalia Oreiro volvió a manifestarse sobre la invasión de Rusia a Ucrania: cuál es su postura

Natalia Oreiro volvió a manifestarse sobre la invasión de Rusia a Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania no da tregua, mientras que la Unión Europea le aplica fuertes sanciones al país que preside Vladimir Putin. El conflicto internacional aparece en las primeras planas de todos los medios y también son muchas las figuras que se expresaron en sus redes sociales.

Una de ellas, y quizás de la que más se esperaba un mensaje fue Natalia Oreiro, debido a su gran cercanía con Rusia, donde es ídola e incluso en noviembre pasado tanto ella como su hijo recibieron la ciudadanía. “Queremos paz”, escribió la actriz en sus stories, tanto en idioma ruso como en español, junto a una caricatura en la que se veían dos personas, una con los colores de la bandera de Rusia y otra con los de Ucrania, y ambas tratando de alcanzar dos palomas.

En tanto, y quizás con el objetivo de dejar clara su postura en un posteo que quede fijado en su perfil y no en una simple historia que se borre a las 24 horas, la ex Muñeca Brava volvió a referirse al tema. A través de una contundente publicación en su feed de Instagram, escribió con un fondo blanco y letras negras la palabra “Paz”, también en ambos lenguajes. Y, contrario a lo que suele hacer con el resto de los contenidos que comparte, cerró los comentarios. Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta”. Además, desde que escaló la violencia en esa región, Oreiro decidió dejar de publicar fotos y videos tanto de su vida personal como laboral, en señal de su profunda preocupación por lo que está ocurriendo.

El nuevo posteo de Natalia Oreiro sobre la invasión de Rusia a Ucrania

Meses atrás, la también cantante había compartido postales de la ceremonia en la que le entregaron los pasaportes junto a su pequeño, Merlín Atahualpa. En esa ocasión, se la vio lucir un traje blanco súper elegante y estuvo acompañada por su pareja, el músico Ricardo Mollo. “Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy.⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común”, había expresado. Y había finalizado: “La vida me dio esta oportunidad única y trabajaré para que este compromiso sea cada vez más fuerte.⁣ Gracias a todxs las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje”.

Fue en junio de 2020 cuando la artista uruguaya comenzó a realizar los trámites para nacionalizarse en Rusia, donde tiene miles de fanáticos. Debido a la pandemia todo llevó más tiempo, pero en octubre de 2021 finalmente Putín le otorgó la ciudadanía. A través de un decreto emitido por el Boletín oficial anunciaron la noticia.

Natalia aclaró que su idea no era irse a vivir allí, sino que se trataba de algo simbólico y que era una manera de agradecerle a los rusos todo el amor que le brindaron a lo largo de su carrera. Su fascinación por el país que tantas veces la recibió con los brazos abiertos es tal que además de ir cada vez que puede, Natalia se interesó por aprender la cultura y el idioma, incluso en sus redes sociales varios de sus posteos están escritos en español y en ruso.

Este vínculo comenzó a mediados de la década del 90, cuando las ficciones y telenovelas argentinas se vendían al exterior. “En Rusia se vio primero Ricos y famosos pero fue sin dudas Muñeca Brava que se vendió a 90 países la que me permitió saltar fronteras”, contó hace un tiempo Oreiro a Teleshow, previo a que se estrenara Nasha Natasha, el filme que muestra la intimidad de la actriz en aquel país.

