Micaela Tinelli se cansó de las críticas y expuso los mensajes: “Una involución total”

Micaela Tinelli

“Estaba aburrida y me maquillé”, escribió Micaela Tinelli en su cuenta de Instagram el domingo por la tarde y publicó una foto de su rostro con el resultado final, habiendo utilizado base, delineador, sombras y más. La diseñadora de moda -creadora de la marca de ropa Ginebra- está acostumbrada a interactuar con sus más de dos millones de seguidores, con quienes comparte a diario todo tipo de contenido: de su vida privada, su familia y su novio -el futbolista Lisandro López, con quien se irá a vivir a México-, y también de sus proyectos laborales.

Incluso, además de realizar tutoriales de maquillaje o bien agradecer algún producto que recibe, muestra los diseños de sus uñas cuando va a hacerse las manos. Es por eso que la hija mayor de Marcelo Tinelli quiso compartir su maquillaje del día. Horas después, cuando volvió a ingresar a la aplicación, leyó los comentarios que recibió y algunos se destacaron por sus repudiables críticas.

“Ya tenés los ojos en el ombligo de tanto estiramiento”; “Pareces el Guasón con esos labios tan poco naturales para lo joven que sos. La belleza natural garpa y la juventud no te la vuelve a dar nadie”; “¿Por qué esos labios?”; “Pensé que estabas mostrando que te picó algo en la trompa”; “¡La boca, horrible!”; “¿Qué te hiciste en los labios? Un horror”, son algunos de los mensajes que Micaela recibió por parte de algunas mujeres en sus redes sociales.

Micaela Tinelli mostró las repudiables críticas que recibió de otras mujeres

La diseñadora de moda, además de hacer captura de los mensajes que recibió, decidió hacerlos públicos. “2022. Mujeres opinando y criticando el aspecto físico de otras. Siempre mujeres. Una involución total”, escribió expresando su descontento, así como ya lo había hecho en otras oportunidades que le había sucedido algo similar.

Luego, compartió un texto que había escrito Jimena Barón –de quien es amiga- por una crítica parecida que había recibido la cantante en sus redes sociales. “Sin filtro sos feas, con filtros no te mostrás natural porque es obvio que es porque estás toda operada. Si esás operada no te aceptas cómo sos, si te aceptas cómo sos es por engreída porque en realidad deberías operarte”, comienza el contundente mensaje de la actriz y cantante.

Y siguió con su consideración: “Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo, si hacés ejercicio y comes sano sos una obsesiva. Si no haces, deberías hacerlo. Si mostras el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostras sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima”.

Por último, agregó: “Chicos, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el ogt. 2022″. Al posteo de Jimena Barón, Mica Tienlli agregó: “Amén” y le sumó el emoji de unas manos en forma de plegaria, dos corazones y agregó la cuenta de Instagram de su amiga.

Mica Tinelli compartió el texto de Jimena Barón sobre las críticas que reciben de su aspecto físico

Pese a los mensajes que recibió, Mica Tinelli no dejó que le opacaran los días de felicidad que vive por estos días en los que se está despidiendo de su familia y sus amigos: es que se irá a vivir a Tijuana (México), en donde ya está instalado el futbolista Lisandro López, a quien ella decidió acompañar en su carrera.

“Ya nos vemos”, escribió la diseñadora de moda junto a una foto con el ex jugador de Boca Juniors que ya convirtió sus primeros goles en el club mexicano.

SEGUIR LEYENDO: