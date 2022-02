Masterchef Celebrity: indignación en las redes sociales por la eliminación de Paulo Kablan

Paulo Kablan es el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Quedan tan solo diez participantes en Masterchef Celebrity, de los cuales seis se sometieron este domingo a la gala de eliminación: Peque Pareto, Paulo Kablan, Denise Dumas, Mica Viciconte, Malena Guinzburg y Juariu compitieron a todo o nada con tal de seguir conservando su lugar en el reality gastronómico de Telefe.

En este sentido, el jurado no les hizo nada sencilla la tarea, porque fueron varios los desafíos que tuvieron que superar. En primer lugar, tanto Donato De Santis como Damián Betular y Germán Martitegui determinaron que trabajarían en duplas y que fueran los concursantes del balcón, Mery Del Cerro, Tomás Fonzi. Joaquín Levinton y Catherine Fulop, los encargados de elegir cómo estarían conformadas. Finalmente, las definieron de la siguiente manera: Peque-Denise, Malena-Juariu, Paulo-Mica.

Acto seguido, cada equipo abrió una caja en donde se encontraron con 24 ingredientes que representaban cada rincón de la Argentina. “Cada dupla tiene que ponerse de acuerdo y cocinar con eso un solo plato en 25 minutos”, anunció el dueño de Tegui. Luego de que se acabara el tiempo, los chefs dieron por ganador al equipo integrado por la judoca y la conductora, lo que le dio el pase a ambas para la próxima ronda.

Con solo cuatro concursantes en la cuerda floja, comenzó el segundo desafío, que tenía una duración de 30 minutos. En esta ocasión, cada uno tenía que preparar un plato, pero seguirían siendo evaluados por duplas. Luego de una difícil decisión, Malena y Juariu resultaron ser las ganadoras, por lo que la última prueba resultó ser un mano a mano entre la pareja de Fabián Cubero y el periodista de policiales. En tan solo 20 minutos, ambos debían preparar un plato a libre elección con los ingredientes que les quedaban en su estación. Concluida la consigna, comenzaron las devoluciones finales y se anunció a quien sería el flamante eliminado. “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es....Paulo”, anunció Martitegui.

Apenas se anunció su eliminación, las protestas en las redes sociales no se hicieron esperar. Y, como no podía ser de otra forma, se expresaron a través de memes de enojo e incluso algunos usuarios consideraron la decisión como injusta, deslizando que otros participantes merecían abandonar la competencia.

“Paulo, que batallero que has sido. Preparándote todo el tiempo junto a tu hijo, que te dio un montón de formaciones, el aporte de tu mujer...Me parece como muy temprano para despedirnos de ti, te felicito, gracias por pasar por acá. Sos un gran tipo, como dijeron todos ellos. Te quiero mucho”, le expresó el italiano apenas se supo la resolución. Betular, por su parte, también le expresó conmovedoras palabras: “Yo agregaría que sos una persona que trasmite tanta confianza, tanto respeto, que no abunda en estos tiempos. Hoy un detalle te deja afuera, pero la verdad que ha sido un placer tu paso por estas cocinas. Sé que vas a seguir cocinando y me vas a seguir diciendo que todo viene de Entre Ríos, que eso está bien. Quedate con lo que aprendiste y con lo que te dijo el balcón”. Por último, Germán cerró: “Me encanta la forma en la que cocinás, le ponés muchísima pasión. Sos una persona espectacular, siempre vas de frente. Los sabores con los que cocinás son esos. Fue una alegría tenerte acá. Nos veremos en tu casamiento”.

A pesar de su reciente eliminación, Kablan se fue feliz por haber aceptado participar del reality: “Fue divertido, entretenido. No soy cocinero ni lo seré nunca. Desde mañana sigo siendo exclusivamente periodista de policiales, esa es mi actividad, llevo 30 años haciendo crónicas y me gusta y me apasiona. Esto lo tomé como un desafío familiar. Les agradezco a todos”.

SEGUIR LEYENDO: