Felipe Fort volvió a Instagram tras la fuerte despedida a Gustavo Martínez: cuáles son las únicas seis fotos que dejó

Marta y Felipe Fort, cuando eran chicos, junto a Marisa López, Ricardo Fort y Gustavo Martínez

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´ faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años. ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Felipe Fort realizó fuertes declaraciones horas después de que Gustavo Martínez -quien fuera su tutor legal- muriera al caer desde el piso 21 en el que vivía con él y su hermana melliza, Marta, ambos hijos de Ricardo Fort. Si bien en un principio desde su entorno -más precisamente, la jefa de prensa de la familia- salió a decir que le habían hackeado la cuenta de Instagram, el propio joven grabó un video en el cual ratificó sus dichos y aclaró que había escrito los mensajes. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso. Hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida los últimos siete años, no tiene idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen”.

Luego, decidió dejar inactiva su cuenta de Instagram con previo aviso. “No saben nada. Apago el celu”, aseguró quien, además, eliminó todas las fotos que tenía publicadas hasta entonces.

Felipe y Marta Fort asistieron al entierro de Gustavo Martínez junto a Marisa López y su tío Eduardo (Crédito: Matías y Ramiro souto)

Una semana después, y a un día e cumplir la mayoría de edad, Felipe volvió a las redes sociales. Lo hizo desde Los Ángeles, a donde viajó para celebrar sus 18 años junto a su hermana Marta. Allí están con su niñera Marisa López -quien los acompaña a todos lados desde que eran bebés- y Gabriel Rydz, ex pareja de Ricardo Fort que vive en California.

Según se ve en el perfil de la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores y sigue a 2300 personas, solo dejó seis fotos: dos junto a su padre, dos sobre lujosos autos, y otras dos en las que tiene una pose similar: en ambas está mirando para abajo. En una de ellas, por caso, lo hace al lado de un cuadro pintado con la cara de Ricardo Fort. De esa manera, el artista figura en tres de las seis publicaciones.

Al igual que su hermana -que hizo lo propio días atrás- el joven que mañana (25 de febrero) cumple la mayoría de edad decidió eliminar varios de los poteos que había hecho desde que se abrió su cuenta de Instagram. En tanto, Marta dejó una foto en la que aparece Gustavo Martínez: se trata de una imagen que se tomaron hace varios años, cuando los mellizos eran chicos. Allí miraron a cámara junto a Marisa, su padre y quien fuera su tutor. Felipe, por su parte, no quiso dejar ninguna imagen sobre el personal trainer.

Felipe Fort volvió a activar su cuenta de Instagram

