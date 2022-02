Flavio Mendoza tras su furioso descargo contra el Gobierno: “Hay artistas que se callan porque les conviene”

El artista amplió su pensamiento sobre la delicada situación de los espectáculos argentinos que están llevando adelante la temporada y se refirió al Gobierno nacional

Unos días atrás se hizo viral un video filmado en los minutos finales del espectáculo Stravaganza de Flavio Mendoza, que actualmente está haciendo temporada en Villa Carlos Paz. El productor alzó la voz de manera enérgica contra el Gobierno de Alberto Fernández y cuestionó su gestión durante la pandemia de coronavirus. Indignado por las consecuencias económicas que padecieron muchos artistas, expuso un furioso descargo que despertó la ovación de su público. Esta mañana mantuvo una charla radial con María Laura Santillán donde se explayó sobre lo ocurrido en el escenario.

“¡No te la perdono más! Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente; así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”, sentenció Flavio cuando tomó el micrófono durante la obra teatral.

“Yo, mi amor, no se la perdono más, porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo”, aseguró antes de recibir el aplauso de los espectadores. Las repercusiones en torno a la filmación comenzaron el fin de semana y rápidamente se convirtió en tema de conversación en Twitter. Esta mañana el productor conversó con Santillán en el ciclo La Mañana de CNN (Radio AM 950) y habló sobre sus preocupaciones en torno al mundo artístico.

“Hacían fiestitas en la Quinta de Olivos mientras nosotros nos cagabamos de hambre”, aseguró el coreógrafo al final de la función de Stravaganza

“Siguen las deudas y sigue siendo un momento duro, y para mí es importante porque la gente necesita escuchar no solamente lo malo sino también lo bueno, que se le paren de una vez por todas y digan: ‘Esto va a estar bien’; no he escuchado ninguna persona de los que nos gobiernan que diga eso, y es una tristeza”, dijo en un comienzo.

“Mi espectáculo tiene mucha infraestructura, yo lo hago porque lo amo y amo lo logré en mi país, pero yo cumplí 50 años, soy un tipo grande ya, y no tengo ganas de callar porque no creo que le esté faltando el respeto a nadie”, aclaró. Luego tomó la palabra la conductora y comentó: “A mí lo que más me impresiona es que vos lo digas después de la función y la gente te aplauda, que haya una recepción de lo que vos decís, de lo que pasó, de lo que vivió”.

El periodista Diego Esteves aprovechó para consultarle si había recibido alguna represalia o comentario negativo de sus colegas tras viralizarse su discurso. Del otro lado del teléfono, la respuesta fue contundente: “Hay un montón de artistas que son unos cagones porque les conviene a ellos y nada más, o dicen mejor me callo la boca, pero acá tampoco es que uno solamente le está pegando al Gobierno de turno, porque no es eso, es cuando hacés las cosas mal, sea el que sea”.

“Yo ya lo dije anteriormente, no soy de ningún partido, yo soy de las personas que hacen las cosas bien. Si porque esté alguien en el Gobierno me va a favorecer a mí y solamente a mí, y me voy a callar la boca, me parece que no es para lo que yo vine a este mundo, no es lo que yo quiero para mi vida”, arremetió. Y explicó los motivos de sus declaraciones: “Si yo voy a salir favorecido por algo y el resto no, no me hace bien a mí, como ser humano no me hace bien, estoy en búsqueda de otra cosa; yo podría callarme la boca porque me está yendo increíblemente bien en una temporada donde a muchos colegas lamentablemente les va mal, pero si nos callamos todos la boca y no hacemos lo que tenemos que hacer no sirve”.

