Pablo, el sobrino de Gustavo Martínez, apuntó contra Felipe Fort: “Me dio asco lo que dijo”

Pablo Martínez, molesto tras los posteos de Felipe Fort

La muerte de Gustavo Martínez sigue generando fuertes internas entre su familia y la de su ex, Ricardo Fort. El primero en tomar la palabra tras las fuertes declaraciones de Felipe Fort en las redes sociales había sido su sobrino Nicolás. “Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, había escrito en su cuenta de Instagram, en donde compartió una foto familiar.

En tanto, había asegurado que su tío había contado a su familia que estaba preocupado por su situación económica. “Nos pedía porque no tenía para pagar las tarjetas, sus gastos. Hace rato tenía problemas”, dijo y agregó que el posteo de Felipe le pareció “una falta de respeto” y que esperaba unas disculpas de su parte. “Fue un padre para ellos. ¿Cómo puede ser que este chico suba esas Historias? Todo el mundo hablaba bien de él. Este chico es un atrevido”. “Lo que se hizo es un abandono”, consideró y agregó que “nunca perteneció a la familia Fort” pese a que era el tutor legal de Marta y Felipe. De hecho, siguió, las Fiestas de los últimos años no las pasaron con él sino con sus tíos y primos.

El desgarrador posteo de Nicolás, el sobrino de Gustavo Martínez

Tras estas palabras, ahora apareció en escena el hermano de éste, Pablo. “Mi tío dio todo, hasta su vida dio, no se merecía terminar así”, comenzó expresando mediante un mensaje que le envió a Juan Etchegoyen y que el periodista reprodujo en su programa Mitre Live. Y continuó: “Por el momento estamos en duelo y no voy a dar declaraciones”. Sin embargo, el hombre dio una fuerte opinión sobre el hermano de Marta, que se había mostrado muy enojado con la decisión de quien fuera su tutor. “Me dio asco lo que dijo, mi tío los amó siempre”, cerró contundente.

Este lunes, quien también dio su parecer sobre la reacción del adolescente había sido Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort. “Son adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero yo calculo que están sintiendo esa pérdida y que después la van a asimilar”, dijo en diálogo con Intrusos. “Los sobrinos de Gustavo estaban muy dolidos por esos mensajes y por las actitudes de la familia. ¿Te sorprende?”, preguntó entonces el movilero Alejandro Guatti. Y Karina dijo: “Poco. Esto todavía no terminó. Gus todavía está acá. Yo solo hablé con mi ex marido, que está muy sorprendido”. “Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. No son mayores de edad, pero ya tienen 17 años así que si lo hicieron… Son chicos”, volvió a manifestar.

Marisa López, la niñera de los chicos, también los había salido a defender. “Es muy duro para todos, fue una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés cuál es? El castigo a los chicos”. Y luego de un breve silencio expresó: “Están todos equivocados”. La mujer de bajo perfil siempre se había mantenido fuera de las cámaras, salvo para contadas fotos donde los niños le pidieron que los acompañara en postales familiares.

