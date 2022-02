Desgarrador mensaje del sobrino de Gustavo Martínez: “No te merecías tanto desprecio”

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort

“Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´ faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años? ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Lo que en un principio se pensó que había sido un hackeo, el propio Felipe Fort salió a aclararlo luego: fue él quien escribió los mensajes sobre Gustavo Martínez, quien murió tras caer del balcón del piso 21 del edificio en el que vivía con los hijos mellizos de Ricardo Fort, quienes estaban bajo su tutela legal hasta el próximo 25 de febrero, día en que cumplen 18 años.

El hermano mellizo de Marta Fort grabó un video que publicó en su Instagram. “Sí, gente, yo subí unas Historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino -aseveró el joven de 17 años- Esta situación...17 años tengo, piensen eso. Borré las Historias porque hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”. Luego volvió a eliminar los videos y agregó un mensaje. “No saben nada. Apago el celu”.

Felipe Fort contó porque borró sus stories sobre Gustavo Martínez (Video: Instagram)

Luego de leer y ver el video que posteó Felipe Fort, uno de los sobrinos de Gustavo Martínez decidió expresarse por la misma vía. Por un lado, despidió al personal trainer de 62 años que tenía principio de principio de Alzheimer -según declaró su abogado, César Carozza- y por el otro, expresó su descontento con las palabras del hijo de Ricardo Fort.

“Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, escribió Nicolás en su cuenta de Instagram, en donde compartió una foto familiar.

En tanto, salió a hablar en Es por ahí y también en Intrusos -ambos ciclos de América- y allí aseguró que su tío había contado a su familia que estaba preocupado por su situación económica. “Nos pedía porque no tenía para pagar las tarjetas, sus gastos. Hace rato tenía problemas”, dijo y agregó que el posteo de Felipe le pareció “una falta de respeto” y que esperaba unas disculpas de su parte. “Fue un padre para ellos. ¿Cómo puede ser que este chico suba esas Historias? Todo el mundo hablaba bien de él. Este chico es un atrevido”.

El desgarrador posteo del sobrino de Gustavo Martínez

Nicolás también contó que el día anterior, Gustavo se había comunicado con su hermano para hacerle un pedido. “Le dijo que quería que le demos trabajo porque no podía estar así”, contó el joven. “No te preocupes, lo vamos a resolver de alguna manera”, le respondió a su tío.

Por su parte, reclamó que nadie de la familia Fort se haya comunicado con ellos para advertirle sobre el problema de salud que tenía Gustavo Martínez. “Lo que se hizo es un abandono”, consideró y agregó que “nunca perteneció a la familia Fort” pese a que era el tutor legal de Marta y Felipe. De hecho, siguió, las Fiestas de los últimos años no las pasaron con él sino con sus tíos y primos.

“Cada uno tiene su dolor, pero me molestaron las Historias de Felipe. Me indignó lo que hizo”, agregó el sobrino de Gustavo Martínez.

