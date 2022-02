Ulises Bueno sufrió un accidente en Córdoba mientras esperaba el cambio de semáforo

Ulises Bueno sufrió un accidente el martes en Córdoba. El cantante estaba frenado en el semáforo cuando recibió el impacto, pero a pese al mal momento, salió ileso de la situación y solo quedó en un mal momento que le cambió el día.

El artista no fue responsable en el siniestro ya que fue embestido cuando se detuvo en un semáforo en Córdoba Capital. Los profesionales que atendieron a Bueno constataron que el músico se encontraba en buen estado de salud.

El siniestro se produjo en la tarde noche del martes en avenida Ejército Argentino al 6.500 cuando el vehículo marca Nissan en el que viajaban Bueno fue impactado desde atrás por un Ford Fiesta, según informaron fuentes policiales.

Tras lo ocurrido, varios policías y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Los médicos que lo atendieron indicaron que no presentaba lesiones, en tanto que el conductor del otro vehículo recibió traumatismos leves y fue asistido en el lugar, sin necesidad de trasladado.

El siniestro se produjo en la tarde noche del martes en avenida Ejército Argentino al 6.500

Por el momento, no se conocieron cuáles fueron las causas del choque ni si el otro chofer se encontraba alcoholizado. El artista no hizo ningún comentario del hecho e investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Lo único que Ulises Bueno compartió en rede fue una foto de él cocinando al disco y solo se limitó a escribir: “Disfrutando de la noche después de un día complicado”.

Automáticamente sus fans se volcaron a la publicación para enviarle mensajes de aliento y para agradecer que el accidente en el que el cantante fue uno de los protagonistas, no pasó a mayores.

Tiempo atrás, Silvia Pacheco, la abuela de Ramiro Bueno fue invitada al programa A la tarde para hablar acerca de las disputas que hay dentro de la familia y sorprendió con una revelación al asegurar que Ulises y Flavio Bueno no son hermanos de sangre de Rodrigo. La ex suegra del recordado cantante lanzó la inesperada afirmación y agregó que un estudio genético podría darle la razón.

“Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento”, lanzó Pacheco. Y agregó: “Flavio y Ulises no son Bueno de apellido. Ellos tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, Pichin Bueno, que les dio el apellido. Punto, hasta ahí llego. No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”.

En esa oportunidad, Patricia Pacheco, la ex pareja de Rodrigo Bueno apuntó contra la familia del cantante fallecido en el 2000 por no reconocer y destratar a Ramiro, el hijo que tuvieron juntos en 1997. La mujer denunció que los parientes del cuartetero se quedaron con toda su plata y “relegaron” a su hijo, quien hoy tiene 24 años.

“Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntandola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, disparó Pacheco. “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”, dijo.

“La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”, dijo, a la vez en que consideró: “Le negaron y le niegan su hijo por plata”.

