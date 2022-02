Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, brilló en la muestra final de la academia Go Broadway

La audición de Muna en Broadway interpretando "Reflexion", de la película Mulan

A principios de mes, Muna Pauls Cherri llegó a Nueva York persiguiendo el sueño de ser artista. A sus 12 años, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri se aventuró rumbo a la Gran Manzana para perfeccionarse en baile y canto, bajo el programa Go Broadway donde tendrá la posibilidad de, de la mano de Valentina Berger, directora del programa, estudiar con los mejores profesores y compartir su experiencia con adolescentes de diferentes partes del mundo.

Durante diez días, la niña, que ya había dado muestra su talento, fue pasando las diferentes etapas del programa, siempre con la compañía de papá Gastón. Entre jornadas de perfeccionamiento y clases de canto y baile, tuvieron tiempo para el esparcimiento con su padre -juntos fueron a ver el musical Wicked- y para compartir momentos con sus compañeros. Todas experiencias que guardará para siempre y que, sin dudas, forman parte del aprendizaje.

Muna luce su diploma junto a su padre y el staff de la academia

Durante su estadía en la Gran Manzana, la joven se encontró con Cris Morena, que también está de paseo allí junto a su nieta Azul Giordano, que hoy impacta con el parecido a su madre, Romina Yan. “Muna + Achu + New York… una fórmula perfecta”, destacó la productora en un posteo donde publicó varias fotos junto a las dos chicas. Días antes, Cris había compartido una sentida reflexión, apenas llegó a Estados Unidos: “Este 2022 es de transformación y muchos cambios y cosas nuevas… por eso voy a animarme a mostrarles un poco más de mi día a día… y voy a empezar con este gran viaje con mi nieta amada… feliz de poder disfrutar de un New York nevado”.

Pero como dice la canción, todo tiene un final, todo termina y la experiencia neoyorquina de Muna concluyó con una conmovedora interpretación de “Reflexion”, de la película Mulan en la performance final realizada en el National Opera Center; un diploma que lució orgullosa, y una galería de recuerdos que guardará para siempre. “Me llevo enseñanzas, amistades y miles de anécdotas para contar por el resto de mi vida”, destacó en un posteo en su cuenta de Instagram, que continuó con tono reflexivo: “Es el fin de este viaje pero es recién el principio de nuestra formación para poder ser mejores personas, y artistas”, afirmó antes de agradecer a todo el staff de la academia.

Muna y Gastón aprovecharon la estadía y fueron a ver "Wicked" a Broadway

Por su parte, Valentina Berger destacó el apoyo familiar que recibió la niña: “Agustina y Gastón son un ejemplo de cómo acompañar a una hija artista. Están en cada detalle, siempre presentes y respetando los tiempos de su hija. Es muy lindo ver padres que apoyan a pleno este camino que eligió Muni desde el amor, el cuidado y la formación” afirmó la directora de GO Broadway, que reveló los deseos de la academia de recibirla nuevamente en el futuro.

En ese sentido, su mamá alguna vez habló de la incursión de Muna en los medios y comparó la actualidad con sus inicios, en Festilindo. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo Agustina en una oportunidad. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, dejó en claro que tanto Gastón como ella la apoyan en su vocación.

