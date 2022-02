Romance retro: cómo fue la relación entre Wanda Nara y Álvaro Navia, justo antes de que ella saliera con Maxi López

Se confirmó que Wanda Nara y Álvaro Navia tuvieron un romance en el verano de 2007

De Wanda Nara, a quien se la vio nacer y crecer en el medio, parece saberse absolutamente cada detalle de su vida. Sin embargo, esta semana se destapó una página olvidada y nunca del todo confirmada: tuvo un romance con Álvaro Navia en el verano de 2007.

Fue en Intrusos (América), en el marco de la sección “Experiencia teatral y romances del pasado”, en la que el periodista Gonzalo Vázquez repasa algunas historias retro de temporadas estivales pasadas. Así fue que en el programa que conduce Florencia de la V recordaron que Nara hizo temporada teatral en 2007 con Jorge Corona, de la cual renunció arguyendo malos tratos de parte de Mónica Corona, la mujer del cómico.

Ahí fue cuando se dio el flechazo entre el uruguayo y la creciente vedette, bajo la marquesina de La familia de Iliana hace sonar la campana, ya que eran parte del elenco de la obra encabezada por Iliana Calabró.

Para traer aquel momento a estos días, Vázquez conversó con Gustavo Benzaquén, productor de aquella obra. Y confirmó que Wanda no la estaba pasando bien con Corona y que iba a verlo para pedirle ayuda: “Ella venía a pedir ayuda, pero además estaba en pareja con un componente del elenco. Yo trataba de tapar un poco porque no había mucha prensa como para hacer. Porque aparte la figura era Iliana Calabró”, contó. El movilero le preguntó de quién se trataba y el productor teatral contestó con pistas que apuntaban evidentemente hacia Navia: “Era un socio mío, humorista, uruguayo...”.

Una postal del efímero romance entre Álvaro Navía y Wanda Nara

“¿Estaba jugando a dos puntas?”, quiso saber Vázquez, ya que por esos días el actor que interpretaba a Waldo había conocido a Vanina Escudero, quien hoy sigue siendo su pareja. “¡No, no no! La relación fue muy posterior”, aclaró Benzaquén. Y para demostrar de que decía la verdad, ilustró con una particular anécdota que reveló los humores de Wanda por aquellos días.

“El humorista uruguayo alquilaba una quinta en Constitución, donde pasamos fin de año. Y en un momento, cuando Wanda se da cuenta de la otra relación, ya habían dejado de estar juntos. Entonces, por celos le dejó su auto en esta cochera de la casa quinta para que cuando llegara la nueva pareja viera que ella estaba adentro”, recordó el productor.

Vázquez quiso saber si el humorista le había roto el corazón a Wanda y afirmó: “Sí, él la dejó porque formó una familia con dos hijos que ya lleva casi 15 años. Él es un gran tipo, muy familiero y esto fue un touch and go de un par de meses. Él estaba muy enamorado de Vanina y lo sigue estando”, cerró.

Luego de la entrevista con Benzaquén, en el piso de Intrusos se recordó que en 2019, Navia y Escudero habían estado de invitados a Incorrectas (América), el ciclo que conducía Moria Casán. Y cuando estaban recordando cómo habían iniciado su romance, la One recordó, sin tapujos, el affaire del humorista con Nara. “Vos estabas con Wanda, ¿no?”, le disparó al uruguayo, quien no pudo ocultar su incomodidad, pese a que su mujer comenzó a reírse por el comentario.

Alvaro Navia hablo de su romance con Wanda Nara despues de una pregunta de Moria Casan

Sin dar demasiados detalles sobre esa efímera relación, Navia le puso contexto al verano en el que conoció a su mujer y madre de sus hijos: “Fue el mismo verano que yo la conocí a Vanina, que los dos trabajábamos en Canal 9 y yo la contraté para que fuera figura en una obra que producía con Iliana Calabró. Yo andaba picoteando por ahí hasta que la conocí a ella… Y nunca más nos separamos”, cerró Álvaro.

