El discurso feminista de Silvia Suller en un debate televisivo de los ‘90 que se hizo viral

La postura feminista de Silvia Suller que se viralizó (DiFilm)

Mediados de la década del noventa. Televisión de aire. Canal 9. Memoria. El repaso rápido sirve para poner en tiempo y espacio el video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales. Por entonces, los debates en televisión tenían otra fisonomía. Se imponía el mobiliario opaco y las plantas de interior. No se gritaba tanto, y cuando los conductores ponían orden, generalmente se hacía caso. Se armaba alboroto con los temas candentes, sí, pero también se escuchaba. Y se debatía.

Además de por la máquina de la verdad, el programa conducido por Chiche Gelblung marcó una época en aquella tele de aire que recién empezaba a codearse con el cable. Un fragmento se viralizó en las últimas horas y llamó la atención por dos de sus protagonistas, Silvia Suller y Esther Goris, bien reconocibles en sus rostros y sus estilos, a pesar del paso del tiempo. Y también, por el tema en cuestión, titulado “Ser mujer en la Argentina”, tan en boga en estos días. El video fue subido a Tik Tok por una cuenta de seguidores de Silvia y alguien lo compartió en Twitter. La lógica propia de las redes sociales hizo el resto.

“La mujer fue siempre usada -y yo me pongo en el papel que estoy diciendo-, maltratada, ultrajada, pisoteada, y tirada a la basura como un trapo viejo”, comienza diciendo Silvia en el fragmento tomado del archivo DiFilm y compartido por “Sullermaníacos”. Sus palabras generan revuelo en el grupo de mujeres invitadas, en el que, luego de un instante de bullicio, toma la palabra Esther Goris. “Fíjense cómo le responden a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios, han ido a las guerras para defendernos, ¡y así los respondemos!”, asegura la actriz, luciendo su clásico sombrero.

Silvia con su hermano Guido durante los '90 162

Con un look típico de esa época, con el cabello corto y platinado, Silvia reacciona primero con los gestos y después con la palabra. “Las quiero ver a ustedes de nuevo acá, dentro de 15 años”, señala en un arresto visionario, antes de escuchar otros comentarios críticos a su postura: “¿Y vos por qué te dejaste pisotear?”; “Que te haya pasado a vos, no quiere decir que le pase a la mayoría de las mujeres”, le apuntan.

Sin perder la calma, Silvia dejó claro su pinto de vista: “Yo defiendo a las mujeres y no quiero que les pase lo que me pasó a mí. Por lo general, el hombre te usa y te deja en la calle llena de hijos”, señaló, y recibió el apoyo de una de las invitadas, la modelo Cecilia Burgos: “Estoy de acuerdo con ella. Te invitan a salir una noche y lo único que quieren es tener relaciones sexuales. Es así. Y después no lo viste nunca más”, afirmó.

La postura de Silvia se viralizó en Tik Tok y Twitter

A continuación, Suller dio su experiencia de lo que veía en las noches. “Estoy cansada de ver cómo en los boliches entra la policía y se lleva a las chicas. Yo porque soy conocida y me invita el dueño, pero veo cómo las maltratan. Se las llevan a los golpes, a las patadas, ¿con qué derecho hacen eso? ¿Por qué no van a hacer esos procedimientos a la Casa de Gobierno, o al Congreso o a las comisarías?”, preguntó indignada.

Finalmente, la vedette celebró lo que se vivía en ese momento: “Hoy somos nosotros las que elegimos con quién salimos, dónde vamos y lo que queremos”, afirmó, antes de tener un último cruce con una de las invitadas. “Yo también elijo con quién salgo, pero no cobro. ¿Entendés?”. Con la tranquilidad que mantuvo todo el debate, la ex de Silvio Soldán respondió: : “¡Y dale con cobrar! Hay que respetar a cada uno. Yo te respeto. Está perfecto lo tuyo”.

SEGUIR LEYENDO: