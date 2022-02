Dalma Maradona

“Estoy embarazada”, sorprendió hasta a sus compañeros Dalma Maradona el lunes al aire de su programa Un día perfecto, en radio Metro. Luego contó que se trata de una nena y que se llamará Azul. En las últimas horas la hija mayor de Claudia Villafañe estuvo paseando por Palermo y fue fotografiada por las cámaras de Teleshow.

La actriz, que ya es mamá de Roma que en marzo cumple tres años, estuvo en el barrio de Palermo grabando el programa La noche de la V, con Flor de la V donde contó detalles de su embarazo y a la salida fue captada por los fotógrafos que aguardaban por ella. Dalma lució unas babuchas negras sueltas, una remera beige con inscripciones y stiletos verdes.

Dalma Maradona, en Palermo, fue fotografiada ras anunciar su embarazo (RS Fotos)

Las primeras fotos de Dalma Maradona embarazada de Azul

La hija de Diego Maradona dio la noticia de su embarazo en el ciclo que realiza en Metro, pero hasta sus compañeros se sorprendieron, ya que no sabían nada. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, anunció sin demasiados preámbulos y luego contó que ya pasó las doce semanas de gestación y que además de su pareja, solo sabían la noticia su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

“La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”, dijo entre risas.

Las primeras imágenes de Dalma Maradona embarazada de Azul

Dalma Maradona a la salida del programa de Flor de la V

Luego contó que espera con Andrés Caldarelli una nena y que a diferencia de lo que pasó con su primogénita, cuyo nombre no habían decidido hasta último momento, esta vez ya está definido: “Azul. Roma ya sabe, le dijimos ‘Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?’ y ella dijo ‘Sí, un bebe’”.

“Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”, agregó declarándose “la más fanática” de Boca. Además, confesó que su pareja en chiste la amenazó con ir al registro civil y ponerle “Azul Yoro” mientras ella estuviera internada.

Para ella era fundamental que la noticia no se filtrara en los medios hasta que pasaran al menso las doce semanas de gestación, por eso le agradeció a todos los que la atendieron en el proceso por el sigilo. “Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó cuando le preguntaron si quería ir en el futuro por el varón.

Aunque no lo podía contar, durante el tiempo que tuvo COVID-19 ya sabía que estaba embarazada: “Fue leve, igual llamé al médico mil veces”. Sobre la búsqueda además, contó que la buena noticia llegó rápido ya que ellos pensaban tener un bebé “este año”.

De inmediato Gianinna subió un posteo en sus redes sociales y fue una de las primeras personas en saludarla públicamente. “Lloro de nuevo, Roma y Azul, los mejores regalos siempre. Felicidades sis (sister, hermana) y a vos que sos el uno de la familia desde que llegaste, gracias de nuevo (a su cuñado). Estoy muy orgullosa de esta hermosa familia, los amo fuerte. ¡Moma (Roma) es hermana mayor! Sí, voy a ser tía nuevamente, acá te esperamos Azul de mi cuore (corazón). Un poco de felicidad, por fin”. escribió en Instagram junto con una foto de ella y de su hermana cuando eran chicas.

