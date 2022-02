Lali Espósito se calzó las botas y zapateó con Malevo, luego del verano complicado de la compañía de baile

Lali Espósito y Malevo

Tras un final abrupto y prematuro, a mediados de enero, luego de denunciar que un productor los había estafado, el grupo Malevo es el protagonista del nuevo videoclip de Lali Espósito, “Como tú”, en el que la artista además de cantar, como no podía ser de otra manera con esos invitados de lujo, se calza las botas y baila malambo.

“Gracias Lali por compartir tu arte con nosotros. Sos una Reina en todo sentido y tu talento no tiene limites. Te queremos mucho todos los malevos y estamos mas que felices por este video que es una bomba”, escribieron desde la cuenta oficial del grupo junto con varias fotos del trabajo que realizaron, y siguieron: “Gracias a todo tu gran equipo que hizo esto posible y que nos cuidaron y nos trataron de maravilla. Que lindo trabajar así”. En su posteo además nombraron a la coreógrafa a cargo, a asistentes, directores, y gran parte del equipo.

Lali con Malevo

“Y por ultimo agradecer a mi equipo hermoso y esta familia que es Malevo. Como no estar feliz con tantas cosas lindas que nos van sucediendo. Gracias universo por todo. Los amo”, escribió el productor artístico y líder del cuerpo de baile Matías Jaime. Su agradecimiento es más que significativo, ya que vienen de un mal momento luego de haber tenido que bajar el telón abruptamente.

A pesar de ser el espectáculo más visto de Mar del Plata, el grupo tuvo levantar su espectáculo en Teatro América Espíritu Indomable, luego de asegurar que el productor ejecutivo que los había llevado a La Feliz los había estafado a ellos y a sus proveedores. “Estamos pasando un momento terrible con la compañía. Venimos hace rato con una producción estafadora. Lo digo así abiertamente. Nos trajeron a base de promesas, una producción inexistente, insolvente. No tuvimos promoción, no tuvimos ni siquiera los alimentos, no tuvimos la cobertura médica, no están pagados los alquileres, no están pagados los proveedores que necesitamos para sacar adelante todo. No puedo continuar yo, tengo que llevarme a la gente a casa”, dijo Jaime en ese momento.

Los ensayos del clip de Lali con Malevo

En tanto, Teleshow se comunicó con una fuente cercana a Malevo, quien dio más detalles al respecto. “Fue un desastre todo, nos quedamos sin casa para la temporada. No había plata de la producción para sostener un espectáculo como el de Malevo. Ellos querían trabajar con la venta de la boletería. Pero la boletería no funcionó bien, como está pasando con un montón de obras en esta temporada. No se puede producir sin plata. Y ya habían problemas previos que empezaron a saltar ahora, todos económicos”, contaron.

Este es el tercer video que la ex Casi Ángeles lanza en pocas semanas. Toda vestida de dorado, a fines de enero lanzó “Diva” y de inmediato “Lali” y “Diva out now” se convirtieron en TT (Trending Topic). Completamente fascinados con el nuevo single de su ídola, sus fans no pararon de halagarla. Incluso horas antes de que salga a la luz el tema, invadieron las redes con mensajes de apoyo y hasta memes en los que se reflejaba la ansiedad por conocer el nuevo hit de la ex Casi Ángeles.

Pero además, sus fans notaron una llamativa frase que la artista dice en la letra de su nueva canción: “Qué difícil es ser yo”. Inmediatamente, los internautas recordaron que la decía Mía Colucci, el recordado personaje que Luisana Lopilato interpretaba en Rebelde Way, otra de las exitosas ficciones de Cris Morena, la productora que le dio la primera oportunidad en televisión a Espósito.

Anteriormente había sorprendido con el clip de “Disciplina”. Con una espectacular coreo, varios famosos como Nico Vázquez y Laurita Fernández se animaron a sumarse al challenge para hacerla en sus redes.

