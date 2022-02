El particular motivo por el que Jimena Barón tuvo que regalar a sus seguidoras una de las prendas que se compró en Miami

Jimena Barón

“Miren lo que me compré...”, mostró Jimena Barón a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene seis millones de seguidores. La actriz y cantante viajó a Miami para terminar de grabar su disco, proyecto que había puesto en pausa por la pandemia del coronavirus, y aprovechó los ratos libres para recorrer tiendas y hacer shopping.

Pero lejos de buscar gastar de más, la intérprete de La Cobra contó que había adquirido cuatro prendas por 11 dólares: un saco negro -”que estaba buscando así, oversize”, dijo sobre el artículo que es algunos talles más de lo que ella necesitaría-; un mono color marrón con rayas negras; un sweater celeste -”me gustaba la textura”, explicó-; y un body verde metalizado corte camisero con recortes en el pecho y lazos a los costados.

Jimena Barón viajó a Miami y mostró las compras que hizo por 11 dólares (Video: Instagram)

Jimena no se probó nada en el local y recién lo hizo cuando regresó al departamento en el que se hospeda por estos días (estará en los Estados Unidos durante dos semanas). Allí, notó que una de las prendas que había comprado le quedaba chica: “Amorcitas, he subestimado nuevamente mis lolas que no se ven exuberantes, pero son más grandes de lo que parecen”, escribió en su cuenta de Instagram. “Cuestión: no me cierra este bello atuendo”, lamentó.

E hizo una interesante propuesta. “¿Alguna seguidora pequeñita y con poca lola cerca de Palermo? A la vuelta lo puede pasar a buscar. Se lo regalo. ¡Es tan bello! Yo soy 95. Debería ser mucho menos”. De inmediato, Juanita -según reveló Jimena- le respondió a la cantante y fue la ganadora del body. Jimena, además, compartió la conversación que mantuvo con su seguidora.

El body que Jimena Barón regaló por Instagram

—¡Yo!

—Hola beba. ¿Lo podés buscar por Palermo?

—Ay, me muero. Sos lo mas. La semana del 21 estoy ahí.

—Dale. Justo cuando vuelvo. Pasame tu teléfono así organizo que te lo den en la oficina y lo buscás cuando podés.

—Dalee. Soy de Tandil, pero justo esta semana me voy a vivir para allá. Mil gracias.

—Espectacular. Regalo de bienvenida. Mucha suerte.

Jimena Barón compartió la charla con la seguidora a quien le regaló el body que había comprado

Por otro lado, aseguró que el resto de las compras le quedaron bien. Por caso, ya estrenó el mono marrón con rayas negras que pagó 3 dólares. Y bromeó con una camioneta que consiguió por canje para usar durante sus días en Miami. “Para cara estoy yo”, aseguró junto a una foto en la que luce aquella prenda y posa en el vehículo.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, se destacaron el de Pampita -puso una llama-, Bárbara Lombardo, Barby Franco, Natalie Weber y Yanina Latorre, quien también está en Miami: viajó a fines de diciembre. “Venite a comer a casa, amor. Aunque prefiero que venga Momo”, escribió la ex panelista de Los ángeles de la mañana haciendo referencia al hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, que en esta oportunidad se quedó en Buenos Aires.

Jimena Barón estrenó sus compras en Miami

El motivo de su viaje. “Hace dos años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida”, había escrito Jimena Barón en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que posó sentada en un avión con destino a Miami para cumplir con sus compromisos laborales que habían quedado pendientes del 2020.

SEGUIR LEYENDO: