Chano y Natalie Pérez publicaron un tema juntos y hablaron de su vínculo: “No sabemos en qué va a terminar”

Chano y Natalie Pérez: "El himno de nosotros"

“Yo no supe no escribir el himno de nosotros”; canta Chano Moreno Charpentier recién amanecido, con el sol ingresando por la ventana de su habitación y dándole la espalda a la compañera. Cuando se da vuelta, Natalie Pérez abre los ojos y le regala una sonrisa de buenos días. Pero en cuestión de segundos, la pareja se esfuma, y muta en otras que comparten diferentes espacios de la cotidianeidad, desde las tostadas del desayuno hasta la copa de vino previa a la cena.

El fragmento inicial de “El himno de nosotros”, el tema que estrenaron Chano y Natalie este jueves, puede funcionar como síntesis del vínculo entre ambos cantantes. Recordemos que a finales del año pasado surgieron los rumores de una relación, a partir de una serie de movimientos que culminaron en una cena íntima. Pero fue el propio Chano el que en su visita a Los Mammones despejó todas las dudas. Según sus palabras, lo que pasaba entre ellos no era más que química musical, que se manifestó en una melodía pop con su sello, en el que el juego con los instrumentos permite imaginar diferentes climas, acompañando la idea de movimiento que permanece en todo el videoclip.

Chano y Natalie Pérez manifestaron su alegría por compartir su arte

En la previa, el músico anticipó el lanzamiento en sus redes sociales, con una serie de imágenes del backstage de la grabación del tema y de la filmación del videoclip. E invitó a sus seguidores a escucharla, destacando particularmente el aporte de su invitada. “Es una canción que Natalie Pérez llenó de amor y de luz como nadie podría haber hecho”, escribió a modo de adelanto.

Luego, ambos cantantes compartieron un vivo de Instagram, y allí el ex Tan biónica reveló que compuso la canción imaginándose un dueto. “La hice pensando en que vos la cantes”, señaló en un diálogo donde se repartieron flores y mensajes de buenas vibras.

Chano y Natalie, amigos y colegas (Instagram)

En ese clima, Chano admitió que la palabra “nosotros” fue el disparador de la canción, y que al referir a su relación con Natalie, la palabra cobra una dimensión mucho más amplia. “Deberíamos hacer una estatua de nosotros. Yo soy un número y vos otro número, pero juntos somos un numero n. No es uno más uno igual a dos; es igual a diez mil millones”, aseguró. En tanto, su colega destacó una frase del músico que sintetiza el concepto. “La palabra nosotros es lo opuesto a la soledad”.

Durante la charla, revelaron algunos intimidades del set de grabación: “Yo odio hacer videos, pero me divertí mucho”, reveló Chano y repartieron elogios para el equipo de actores y el staff técnico. Natalie contó que gran parte de la filmación se registró en plano secuencia, y remarcó las dificultades que tuvieron durante la escena en la que los seis protagonistas juegan al ping pong.

La intimidad de la grabación con la letra manuscrita (Instagram)

En todo momento Natalie estuvo atenta a los que escribían los seguidores, que entre elogios y buenas vibras deslizaron algunas preguntas. Entre ellas, una se repetía por sobre el resto: la que indagaba qué pasaba entre ellos, apuntando a un supuesto romance. “No estamos juntos, somos amigos”, sentenció sin rodeos la intérprete de “Detox”. Y para dar prueba de su amistad, se despidieron tirándose flores

“Te quiero agradecer, sos tan dulce. Esta canción me dio la posibilidad de conocer a una persona tan sensible como vos”, señaló Moreno Charpentier. “Gracias, compartimos un montón de momentos muy buenos a partir de esta canción, pero lo principal fue compartir ese rato muy valioso. Sos una hermosa persona, portate bien, te quiero”, aconsejó Pérez. Y para no cerrar ninguna posibilidad de cara al futuro, se despidió con algo de intriga de cara al futuro de ambos. “No sabemos en qué va a terminar”.

