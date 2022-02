Jimena Barón mostró lo que compró en Miami e hizo una trivia: “¿Cuánto gasté?

Jimena Barón

“Hace dos años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida”, escribió Jimena Barón en su cuenta de Instagram junto a la foto en la que está sentada en un avión con destino a Miami, a donde viajó junto a su equipo para continuar con los proyectos que debió poner en pausa por la pandemia del coronavirus.

Pocas horas después de haber aterrizado en suelo norteamericano y antes de comenzar a grabar sus temas en un estudio, la cantante mostró en sus redes sociales que fue a hacer compras junto con algunos de sus compañeros. “Él quiere que le elija ropa y hacer horas de shopping y yo detesto”, escribió sobre una Historia en la que se ve a su amigo y representante, Lucas Biren, recorriendo un local.

Minutos más tarde, la cantante compartió la foto en una tienda que le gusta hacer compras porque consigue precios mucho más baratos que en otros lugares. ”Este es el shopping que me gusta”, aseguró junto a la imagen en la que se ven los percheros con ropa en la zona de rebajas y se visualiza un cartel que indica que hay descuentos de hasta el 50 por ciento.

Jimena Barón viajó a Miami y mostró las compras que hizo (Video: Instagram)

Allí tuvo suerte con su compra y encontró artículos que le gustaron y que, además, estaban a buen precio, según dijo. Por caso, cuando regresó al departamento en que se aloja por estos días, mostró con sus casi seis millones de seguidores lo que adquirió: un saco negro -”que estaba buscando así, oversize”, dijo sobre el artículo que es algunos talles más de lo que ella necesitaría-; un mono color marrón con rayas negras; un sweater celeste -”me gustaba la textura”, agregó-; y un body verde metalizado corte camisero con recortes en el pecho y lazos a los costados.

“Tapo los precios porque voy a hacer una adivinanza”, dijo mientras mostraba los artículos que había comprado y daba vueltas las etiquetas con el valor de cada una. “¿Cuánto me salió?”, preguntó a sus seguidores y los invitó a que jugasen en una trivia. Allí, se leían las sumas de 67 dólares, 38 dólares y 11 dólares.

De inmediato, en la Historia siguiente, reveló la suma que pagó por las cuatro prendas: según se lee en el ticket que publicó, gastó 11 dólares.

Jimena Barón mostró el ticket de la compra

La cantante estará en los Estados Unidos durante dos semanas y su hijo Morrison se quedó en Buenos Aires ya que el motivo del viaje es laboral. Por caso, hace unos días regresaron de Europa, a donde fueron juntos para compartir unas vacaciones mientras ella, además, estuvo en haciendo algunas participaciones en Por el mundo con Marley y Mirko.

Horas antes de tomarse el avión, Jimena se había mostrado en sus redes llorando y triste por tener que dejar a Momo -fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo-. Pero, luego, contó cómo siguieron los ánimos en su casa. “Andaba re culposa que mañana viajo por laburo dos semanas hasta que hijo se mandó el berrinche del año y lo único que quiero es que llegue ese remís, ir hasta Ezeiza con auriculares y ni enterarme si la criatura resolvió sus problemas con psicopedagoga o qué hizo de su vida”, se sinceró la actriz apelando a su característico sentido del humor.

