La estrategia de Mica Viciconte que perjudicó a Paulo Kablan: “Qué dura que sos”

Mica Viciconte y Paulo Kablan enfrentados por diez minutos

La semana especial de Masterchef Celebrity llegó a su fin con el nivel de competitividad llevado al máximo. En medio de la tercera ola de coronavirus, se contagiaron Malena Guinzburg, Ernestina Pais, Juariu, Paula Pareto y Luisa Albinoni. Por ello, la producción del certamen de gastronomía resolvió reemplazar la gala de eliminación por un mini campeonato semanal que enfrentó a Paulo Kablan, Denise Dumas, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Catherine Fulop, Joaquín Levinton y María del Cerro y que este jueves tuvo su gran final.

Al capítulo decisivo llegaron la actriz venezolana, la guardavidas y el periodista especializado en policiales. Antes de afrontar la competencia, debieron correr hacia las respectivas estaciones en las que los esperaban dos modalidades de cocción. Así, a Cathy le tocó el horno y el disco; a Mica el wok y la plancha y a Paulo, la parrilla y la vaporera. Y a la hora de dar a conocer los beneficios, se vio una muestra del espíritu de final que se vivía en el estudio.

En Masterchef Celebrity, Mica Viciconte usó su beneficio y le sacó diez minutos a Paulo Kablan

El jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis le informó a Mica Viciconte cuáles eran sus beneficios por tener el mejor plato del miércoles. La guardavidas debía resolver entre dos opciones: o quitarle diez minutos a uno de sus compañeros o restarle cinco a cada uno de ellos. “Es una final, no me va a temblar el pulso”, reconoció la pareja de Fabián Cubero, y luego de pensarlo unos segundos, informó su decisión: “Le voy a sacar a uno los diez minutos. A Paulo”.

“Qué dura que sos”, alcanzó a decir Kablan, que no se imaginaba semejante decisión. Tampoco la esperaba Cathy, que no podía creer su felicidad. Ajena a estas reacciones, Mica explicó los motivos: “Considero que este último tiempo le estuvo metiendo bastante, estaba estudiando como yo, así que le quiero sacar el tiempo”, señaló, frontal, la ex Combate. “Estuviste bien, fuiste inteligente. Me la tengo que bancar”, se resignó con hidalguía el periodista.

Las dificultades de Paulo Kablan durante la competencia Foto Bernardino Avila

Una vez que le bajó la alegría, Fulop se sintió tocada en su orgullo y expuso su queja: “No hay que subestimar a los competidores. Ojo que yo vengo con todo”, advirtió la actriz. “¿La más débil de la noche decís que es Cathy?”, indagó el conductor Santiago del Moro, y Viciconte se vio obligada a explicar su estrategia: “No digo que la más débil sea Cathy. Digo que sacarle cinco a cada uno capaz no hay mucha diferencia. Puedo debilitar más a uno con diez minutos”, expresó, mientras recibía los aplausos de todos por su estrategia y su franqueza.

Durante la competencia, no hubo reclamos de parte del periodista, que entendió la decisión de su adversaria: “Me dejó en el horno, pero es un juego y está bien. Yo hubiera hecho cinco y cinco”, admitió. Por su parte, la guardavidas dejó en claro su espíritu competitivo que la caracteriza: “Estoy jugando y quiero ganar, la competencia me genera mucha adrenalina”, aseguró.

"Parezco un Martín Fierro", dijo Viciconte, feliz con su delantal de oro (Prensa Telefe)

A la hora del las devoluciones, Paulo anduvo bien con el bife de chorizo a la parrilla pero no tuvo suerte con los vegetales a la vaporera: “Parece comida de lata”, lo ridiculizó Betular. Mejor le fue a Mica, que recibió el particular elogio de Donato: “Es un wok and roll”. Consultada por el conductor Santiago del Moro por el uso de su beneficio, volvió a manifestar su lema: “Es un juego y quiero ganar”.

Desde el balcón, el hiperactivo Joaquín Levinton definió el espíritu competitivo de la participante: “No solo quiere meter el gol, también quiere quebrar al rival”. Y algo de razón tenía, porque el primer delantal dorado de Masterchef Celebrity fue para Mica y todos coincidieron en que era una justa ganadora. Con esta decisión, la deportista no podrá esquivar la gala del domingo, donde competirá con del Cerro, Pareto, Pais, Albinoni y Guinzburg, pero en caso de superarla, tendrá inmunidad por una semana.

