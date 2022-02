Wanda Nara reveló qué sucedió realmente con la cuenta de Instagram de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Hazme una pregunta”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram y de inmediato sus más de 10 millones de seguidores le enviaron todo tipo de consultas. La modelo eligió cuáles responder y mostrarlas a través de la aplicación. La gran mayoría tuvo que ver sobre su relación actual con Mauro Icardi, luego de que surgieran versiones de crisis ya que hace dos semanas el jugador decidió cerrar su perfil en las redes sociales.

Antes, tuvo una actitud por demás llamativa: dejó de seguir a su esposa. Los antecedentes de los últimos meses reflotaron los rumores de una posible nueva pelea marital: por aquel entonces -en octubre del año pasado- había sido la empresaria quien lo había dejado de seguir luego de descubrir que se había encontrado en un hotel de París con la actriz argentina Eugenia la China Suárez. Finalmente, decidió perdonarlo y apostar a su familia.

“Wanda, si dejás de seguir a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le escribió un usuario en medio de las versiones de crisis. Y la propia empresaria se encargó de aclarar: “No dejé de seguir a Icardi. Igual, podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada, por eso no”. Con esas palabras, la hermana de Zaira Nara aseguró que su matrimonio continúa sin ningún tipo de problema.

En las últimas horas, Wanda volvió a interactuar con sus seguidores y dio su versión de los hechos: sostuvo que no fue él quien dejó de seguirla sino que ella decidió bloquear a su esposo antes de que diera de baja su cuenta. “¿Vos le cerraste el Instagram a Mauro? ¿Por qué te dejó de seguir?”, le preguntaron.

“Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos”, aseguró la empresaria. Y agregó: “Pero debo confesar que me divierten las versiones que se inventan”. Por otro lado, le preguntaron si ella oficiaba de community manager del jugador del PSG. Pero aclaró que “nunca” le manejó el Instagram a su esposo.

Algunas de las preguntas que respondió Wanda Nara

La empresaria también aprovechó la oportunidad para contestar otras inquietudes que le enviaron los usuarios. “¿Te escriben muchos hombres a pesar de que seas una mujer casada?”, quiso saber un seguidor. Y la respuesta de la modelo fue directa, y dejó entrever que le han escrito hombres que ella misma seguía, pero no con esa intención. “No respondo. Dejo de seguir y/o bloqueo”, aseveró.

“¿Cómo hacés para lidiar con tantas mentiras que hablan de tí?”, preguntó otro internauta. “Cuando sabés y tenés la verdad y los tuyos la conocen, todo lo demás te c un...”, respondió, textual, Wanda con un emoji de un huevo, evitando caer en la típica respuesta vulgar.

Por su parte, aclaró algunas versiones que surgieron sobre su estética. “¿Te hiciste las lolas a los 15 años como dicen?”. “¡¡¡Mentira!!! Tengo foto de 5to año y es mentira”, respondió y agregó el emoji de una persona a la que le crece la nariz haciendo alusión a que dicho rumor no era verdad.

“¿Son naturales tus dientes?”, quiso saber alguien más. Wanda respondió con una foto mostrando su sonrisa y agregó: “¡¡¡Sí!!! No me gustan las carillas ni nada de eso”.

Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores

