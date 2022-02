Julieta Ortega, contra la protesta de un grupo antivacunas: “Búsquense un laburo digno”

La pandemia desató un conflicto entre los que están a favor de las vacunas y los que están en contra. Más allá de que muchas personas salvaron sus vidas al inocularse contra el coronavirus, todavía hay gente que se niega a vacunarse e incluso participa en marchas para manifestar su posición.

Julieta Ortega explicó que tuvo un enfrentamiento con un grupo de manifestantes antivacunas antes de ingresar al Multiteatro Comafi para realizar una función de Perdida mente, la obra de José María Muscari que protagoniza con Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Karina K y Patricia Sosa.

“Me cuesta entender la postura antivacuna, respeto a la persona que diga que prefiere no darse la vacuna porque no se probó la suficiente”, aseguró en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Yo no pregunté cuando mi hijo era chiquito qué había en cada vacuna, obviamente esta es una vacuna que se hizo en tiempo récord, lo sabemos todos, había una pandemia y me cuesta entender la postura”, agregó.

Además criticó a quienes salen a marchar por esta polémica: “No me resulta simpática la postura, pero la respeto como una decisión personal. Ahora salir a marchar por eso o que los demás sigan tu ejemplo me genera más antipatía posible. Hace poco me crucé con una marcha antivacuna entrando al teatro, le contesté algo y me contestaron muy mal también. Búsquense un laburo digno les dije, ir a marchar para que la gente no se vacune en esta situación no lo entiendo”.

Los antivacunas suelen realizar marchas de protestas (AFP)

“Tengo conocidas que me han dicho en voz baja que no se vacunaron y quieren esperar, no se puede hacer nada con eso, pero entiendo lo de los países que ponen pases sanitarios y todo eso porque es una situación nueva”, señaló Ortega. Por último, manifestó: “Así como la vacuna es nueva para mucha gente, la realidad es que si tiene efectos secundarios es que no los vamos a conocer y que te esta situación está sucediendo ahora y que te encuentre vacunado”.

Cabe recordar que Julieta viene de una familia de artistas: su padre es Palito Ortega y su madre, Evangelina Salazar. Desde chiquita se apasionó por la actuación y decidió que ese era el camino que iba a transitar en su adultez. En una entrevista con Teleshow, recordó que en su infancia miraba la novela Andrea Celeste, protagonizada por Andrea del Boca y Ana María Picchio, su madrina de bautismo. A los 7 años le pidió a su mamá que la llevara a ver la grabación de la ficción que tanto le gustaba y le cumplieron el deseo.

“Me llevaron a una grabación de exteriores de Andrea Celeste, donde estaba Ana María haciendo una escena. Ella me ve y se le llenan los ojos de lágrimas (...). Ana María fue y es una presencia importante en toda mi vida: adolescencia, vida adulta y una fuente de inspiración”, aseguró Julieta, quien dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación cuando cumplió los 19 años y nunca paró de trabajar. Además, es emprendedora y tiene su propia línea de pijamas.

SEGUIR LEYENDO: