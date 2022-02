“Rey Tigre”: la docuserie furor del 2020 tuvo sus secuelas y ahora prepara una versión con actores que promete otro éxito

"Rey Tigre", el documental de Netflix que fue un verdadero furor en el año 2020. (Informe de Santiago García)

Cuando en el 2020 los espectadores del mundo estaban más en sus casas que nunca, hubo una serie documental que enloqueció a todos y causó un furor mundial. Se trataba de Rey Tigre (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) y en siete episodios contaba la increíble historia verdadera de un personaje que parecía de ficción y sin embargo era real: Joe Exotic. Ni los propios realizadores del documental, Rebecca Chaiklin y Eric Goode, pudieron prever la dimensión del éxito que la serie tendría. Sin duda, entendieron que habían descubierto una mina de oro al explorar el mundo de los zoológicos de grandes felinos y la insólita y siniestra fauna de los personajes detrás de ellos, pero Rey Tigre es tan sorprendente como inquietante, un hallazgo al que la pandemia supo potenciar como fenómeno.

El protagonista de "Tiger King" es Joe Exotic. (Netflix)

El protagonista es Joe Exotic, cuidador y dueño del parque de animales exóticos de Wynnewood, en Oklahoma. El lugar, también conocido como G.W. Zoo, es el reino de Joe, un personaje magnético en todo sentido. Se trata de un loco, un verdadero excéntrico, un hombre que no abandonó nunca su peinado de los ochenta, que ama las armas, que tiene un narcisismo descontrolado, que sueña con ser estrella de Hollywood, de la música country y de cualquier lugar que le permita exhibirse como divo. Tiene su propio reality y aunque está rodeado de un mundo muy conservador, es abierto y felizmente gay. Pero no se trata de un loco lindo, aunque por momentos cause risa, al comienzo de la serie sabemos que está preso por haber contratado a alguien para que asesine a su máxima enemiga: Carole Baskin, el otro gran personaje de la serie.

La serie muestra el mundo secreto de los que se lucran con los grandes felinos. (Netflix)

Una antihéroe y una villana que dice ser lo opuesto a su enemigo pero sobre la cual caen tantas sospechas de algo turbio como las que tiene Joe. Baskin tiene un santuario de animales y dice ser la persona más buena y generosa, lo opuesto a los maltratadores de animales y el negocio detrás de ellos. Porque además de Joe Exotic, la serie muestra el mundo secreto de los que se lucran con los grandes felinos, sin ningún escrúpulo y a la vista de todos. La pandilla de personajes que tiene Rey Tigre parece una caricatura exagerada de cualquier grupo de desclasados peligrosos que la ficción haya mostrado jamás. Todo el mundo que se despliega frente a los espectadores es adictivo y ese ha sido su gran éxito.

Carole Baskin es la mayor enemiga de Joe Exotic en “Tiger King”. (Loren Elliott/Tampa Bay Times via AP, File)

¿Pero es una serie rigurosa y seria a la que hay que tomar literalmente? Tanta diversión tiene un precio y está claro que el rigor documental es el gran mártir caído en nombre del más puro entretenimiento. La serie juega al límite y lo sabe, pero los espectadores están agradecidos. La primera temporada tiene siete episodios y un falso octavo que aconsejo no miren, porque no es parte de la serie, es solo un gran zoom donde varias personas charlan sobre la serie, es una locura que solo la pandemia puede explicar, mejor saltar eso y pasar a la segunda temporada. Los cinco episodios de la segunda parte no aportan demasiado, pero tienen más información y agregan algo de locura. Con Joe Exotic en la cárcel perdemos al personaje principal y eso marca una diferencia demasiado grande. Pero el furor de Rey Tigre no termina allí.

Joe Exotic brinda más declaraciones desde la prisión en "Tiger King 2". (Créditos/Netflix)

El amor por los perdedores que la serie muestra causó todo tipo de fanatismos y seguidores y Netflix no quiso soltar el fenómeno. Rey Tigre: La historia de Doc Antle (2021) es un spin-off de Rey Tigre que también está dirigida por Rebecca Chaiklin y Eric Goode. Y en tres episodios cuenta la historia de Bhagavan Doc Antle, uno de los personajes más importantes de la serie sobre Joe Exotic.

En este caso el tono no tiene nada de humor debido a que gran parte de las acusaciones tienen que ver con el vínculo entre Antle y mujeres menores de edad, así como también manejos vinculados con el tráfico de drogas. Pedofilia, abusos varios, narcotráfico e insinuaciones de homicidio son temas que aparecen aquí pero con muy poco rigor, lo que le termina jugando en contra, aunque confirme el lado siniestro de ese mundo. Antle admitió algunas conductas en su pasado, pero niega lo más grave de lo que se dice en esta nueva serie documental.

"Doc" Antle es el protagonista de un spin-off de "Rey Tigre". (Netflix)

Y la cereza del postre es sin duda la versión de ficción de la historia. Si el documental podría ser cuestionado por su rigor, pasarlo a un guion resuelve el problema, aunque veremos si la ficción logra superar a la realidad o es al revés. Joe vs Carole (2022) es una miniserie de 8 episodios que se estrena en Estados Unidos el 3 de marzo y que vuelve a contar la rivalidad entre Joe Exotic y Carole Baskin.

En un momento se habló de Nicolas Cage para el rol protagónico, pero finalmente es el actor y director John Cameron Mitchell quien encarna a Exotic y nada menos que Kate McKinnon será Baskin. La multipremiada actriz de Saturday Night Live es también la creadora de la serie, por lo que es de esperarse que sea una comedia de humor negro fiel a su estilo de comediante. El rol del marido de Carole Baskin está a cargo de Kyle MacLachlan, el actor favorito de David Lynch, protagonista de Twin Peaks, la única serie que tiene más locos por escena que Rey Tigre. Lo que se ve en el trailer promete ser espectacular, así que habrá que esperar su estreno en Latinoamérica lo antes posible.

John Cameron Mitchell da vida a Joe Exotic, el excéntrico y polémico criador de tigres que fue a prisión por el delito de intento asesinato contra Carole Baskin. (Peacock)

