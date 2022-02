La preocupación de Gastón Pauls por la cocaína envenenada: “Los pibes van a seguir muriendo porque hay drogas adulteradas todos los días”

Gatón Pauls

Gastón Pauls se hizo un parate en el viaje que está realizando en Nueva York con su hija Muna, fruto de su relación con Agustina Cherri, para realizar una profunda reflexión, luego de que 20 personas murieran y más de 50 tuvieran que ser hospitalizadas por consumir cocaína adulterada. El actor y conductor de Seres Libres hizo hincapié en la importancia de prevenir y de ocuparse del tema siempre, ya que todos los días muere gente producto de las adicciones.

“Esta es una salida en vivo particular, no estaba planeada, que no estaba premeditada, no lo habíamos debatido con al gente que hacemos Seres Libres (el ciclo que conduce en Crónica en el que realiza entrevistas a adictos recuperados), pero están pasando cosas en el país, tristes, cosas que nosotros desde el programa denunciamos, decimos todo el tiempo, que el consumo de drogas está matando a un montón de gente por día. Está matando a gente cada segundo, gente de seis años, siete, ocho, nueve años, de catorce, de 20 y de 70, 80 o 90 años”, comenzó en las redes sociales de su programa.

El ex Montaña Rusa se lamentó más allá de lo que pasó en los últimos días, no se hable del tema: “Durante gran parte del año esta pandemia no vende, venden los dealers, los que venden la droga, no vende para los medios que están llenos de gente que consume droga, consume mentira, poder, rating, mentira lo vuelvo a decir. El consumo de drogas en la Argentina se da todos los días a toda hora en cada segundo, en cada segundo alguien consume merca, paco, pasta base, heroína, porro, alcohol. Pero durante el año no interesa porque no hay una gran noticia o escándalo”.

“En el programa hablamos de la cantidad inmensa que se muere, hoy sale la noticia de que mucha gente muere por drogas adulteradas, como si las drogas que se consumen en el mundo no estuvieran llenas de mierda, basura, especulaciones para ganar guita. La droga ya está adulterada, lo que se consume es una mierda y lo saben todos”, dijo e insistió que en cuando no hay “noticias grandes” y son chicos los que se mueren no se habla del tema: “Hoy está en agenda pero no nos tenemos que olvidar que mañana si hay una nueva noticia, esos pibes van a seguir muriendo porque hay drogas adulteradas todos los días en todos los rincones, pero si mueren dos o cuatro no es noticia, si pasa de diez pasa a ser noticia”.

Además, aseguró que “hay gente que sabe las reales causas de esto pero no va a hablar y los que consumen drogas van a seguir consumiendo a pesar de las alertas”. “‘si vas a comprar merca no compres por estas horas’ y eso para un adicto es una ridiculez. Los adictos fuman lo que sea, toman se meten en la nariz lo que sea, he visto gente raspando la pared para tomar y meterse cal, pintura por la nariz, entonces es ridículo pedirle a alguien que no lo haga, al adicto no le importa lo que se está metiendo”, agregó sobre las recomendaciones para evitar la droga adulterada.

“¿Ahora reaccionan?”, se preguntó y aseguró que se trata de algo que “viene pasando todo el tiempo” y pidió que todos tomen desde su lugar consciencia ya que es una problemática de la que nadie está exento: “Nadie está libre de que le pase a tu hijo o hija o que uno lo mata en la esquina porque esta borracho y no vio el semáforo en rojo, nadie está libre en este tema, cualquiera puede caer, a cualquiera le puede pasar, hasta en las mejores familias”.

Para él sería importante que quienes tienen el poder de hacer algo al respecto, lo hagan: “No sean caretas, los que tienen poder de decisión, los que pueden blanquear lo que pasa, que está en todos lados, o vamos a creer que está solo en la villa o que es un problema de algunos jóvenes en un boliche. El mundo está haciendo agua por todos lados, y espero que los que se puedan hacer cargo de esto, que somos todos”.

Ya casi sobre el final de su discurso lamentó el difícil momento por el que están pasando las familias de las personas fallecidas pero además, pidió acompañar a la gente que día a día está cerca de gente que sufre adicciones. El actor, no habla desde afuera: “Está al lado mío mi hija de testigo, soy adicto en recuperación, estuve tomando merca y cuando uno toma merc,a toma la merca que sea, no te importa de donde viene, hagámonos cargo de la prevención, porque esto estalla. Gracias por acompañar y nunca más esclavos, seamos Seres Libres”.

