El asombroso parecido de Bienvenidos a bordo que impactó a Laurita Fernández: “Me da miedo”

Laurita Fernández se impactó con un participante de la puerta de los parecidos (Bienvenidos a bordo. El Trece)

La puerta de los parecidos de Bienvenidos a bordo es una caja de sorpresas y se convirtió en uno de los segmentos más populares del programa que ahora conduce Laurita Fernández en las tardes de El Trece. A veces, directamente porque hay un abismo de distancia entre el personaje en cuestión y algunos participantes que pecan de entusiastas. Pero hay veces que la semejanza es tan grande que el impacto alcanza a todos los presentes en el estudio. Y cuando el famoso representado es alguien que mete miedo, la repercusión es mayor.

Luego de recibir a un Vicentico algo desmejorado, la conductora se acercó a la puerta dispuesta a seguir con la dinámica. Apoyó la mano en el picaporte, abrió suavemente y pispeó a ver qué había detrás de la escenografía. De inmediato, como quien ve a un fantasma, cerró la puerta. Respiró hondo y con una sonrisa nerviosa, se negó a cumplir con el pedido del locutor. “Es que me da miedo”, reconoció y dio una pista sobre quién podría ser. “Si nos portamos mal”, advirtió Laurita, levantando la pera y llevando su mano al cuello, en el símbolo universal de la amenaza.

Algo más decidido parecía Hernán Drago, que sin embargo empezó a dudar ante la advertencia de la conductora. “Es pesuti pesuti. Abrile vos, yo no me animo”, insistió la conductora y dejó su lugar, pero no tuvo suerte, ya que el modelo abrió y cerró la puerta en un segundo. La que tomó cartas en el asunto fue la azafata Valentina Retamales, quien con cierto temor se dispuso a abrir la puerta. Pero antes, la conductora le pidió a la producción que pusiera una canción de fondo.

Laurita y un gesto que lo dice todo

Con sus rulos engominados y peinados con raya al costado y un andar lento y firme se hizo presente un hombre muy parecido a Pablo Escobar, pero más todavía a Andrés Parra, el protagonista de la popular serie El patrón del mal, inspirada en el narco colombiano. Dispuesta a seguir el juego, la conductora se propuso tratar de la mejor manera posible al participante para evitar posibles represalias.

“No tengo abuelita, ni perrito, ni familia, ni nada”, se atajó Laurita, parafraseando la amenaza que profería el personaje. “No sé si preguntarle quién es, me da medio”, agregó dubitativa, mientras el participante hacía fuerzas por mantener la seriedad que imponía su caracterización. Entonces, el diálogo fue en clave. “¿Usted es quién yo pienso que es?”, indagó la conductora. “Sí, exacto”, respondió el hombre.

—¿Y cómo le cae la gente de acá del estudio?

—Me caen muy bien.

—Menos mal... ¿Y sos de buen carácter o sos medio complicado?

—No, de buen carácter.

—Pero cuando te enojás, se complica...

—Sí.

—¿Y vos andás así con ese look por la vida?

—Sí, mayormente sí.

El hombre oriundo de Rafael Castillo, partido de La Matanza, y a quien había anotado un amigo respondía cada pregunta de la conductora, que no terminaba de dar crédito al parecido. Hasta que, finalmente, formuló la pregunta formal. Y la respuesta esta vez no sorprendió a nadie: “Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria”, aseguró con inconfundible tonada caribeña. “Me dio un miedo cuando lo dijo”, remató la conductora antes de escuchar el speech de la serie: “Le mato la mamá, el papá, los tíos. Mejor dicho, le mato hasta a su abuelita. Y si su abuelita está muerta, se la desentierro y la vuelvo a matar”

El increíble parecido de Pablo Escobar

