Los looks de los famosos en la alfombra roja de los Premios Carlos 2022

Los famosos desfilaron por la alfombra roja (Fotos: Mario Sar)

Como es típico de cada verano, este lunes se llevaron adelante los Premios Carlos 2022, que destacan a los mejores espectáculos de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. La ceremonia se realizó en los Jardines Municipales y, desde las 19.30 hs, los artistas de los distintos elencos que se están presentando en “la Villa” fueron pasando por la típica alfombra roja.

Andrea Rincón

Adriana Brodsky

Flavio Mendoza y Dionisio

Flavio Mendoza, que está con una nueva versión de Stravaganza, pasó con su hijo Dionisio y un llamativo saco: “Creo que Stravaganza volvió a cambiar la escena teatral de Villa Carlos Paz”, dijo el artista en la alfombra.

Marcela Wonder

Nerina Sist

Aníbal Pachano

Luego, Aníbal Pachano, que está al frente Así...Vuelvo -la obra que tiene más nominaciones en esta edición, dijo: “Vengo a disfrutar de una fiesta que tiene que ver con el arte, eso es lo más importante. La gente está divina con nosotros, nos ovacionaron de pie en cada función. Y con eso basta”. La obra está nominada en 14 categorías y se trata de un espectáculo que generó controversia cuando el artista decidió realizar “teatro a la galera”, por la baja cantidad de espectadores.

María Laura "Catta" Cattalini

Gladys la Bomba Tucumana

Gladys la Bomba Tucumana, con un impecable traje rojo, llegó junto a Omar Suárez por su nominación como Mejor Cantante Femenina, por su participación en Cocodrilísima: “¡Qué divino esto! Estoy muy agradecida con la villa y con el público, que nos viene a ver cada noche”, expresó la cantante de cumbia.

May Alexander

Mónica Farro

Natalia Pastorutti

Facundo Mazzei

Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa, parte del elenco de Una noche en el hotel, manifestó: “Gracias a Dios nos está yendo brutal gracias al cariño y la compañía de la gente, que nunca nos abandona. Este elenco es espectacular y estamos felices haciendo doble función todos los días”.

Agustín Cachete Sierra

Germán Kraus, nominado como Mejor Actor por su actuación en Cenamos en la cama, dijo: “Estuvo muy bien esta temporada, pese a las dificultades sanitarias y económicas. ¡Tantas cosas que me han pasado en Córdoba! Fue la provincia que me reconoció desde un primer momento... Me pone muy feliz de estar acá y este mimo maravilloso, que son las seis nominaciones que recibió la obra. Hace cinco años que no venía a Carlos Paz”.

Freddy Villarreal

Iliana Calabró

Iliana Calabró es parte del elenco de Mi mujer se llama Mauricio y está nominada como Mejor Actriz. Al arribar a la premiación, destacó la vuelta del público en los Carlos: “Me pone muy feliz nuevamente de reencontrarnos con la gente en esta nueva entrega”, dijo. Alejandro Huevo Müller también está en la misma obra y ganó como Mejor Actor. Llegó a los Carlos con un particular look de saco y pollera: “Me la hizo mi vestuarista Dalma, le pedí que me diseñara algo especial y acá estamos. Vamos a marcar tendencia, como quien dice”, contó.

Pedro Alfonso

Fabian Vena también pujó por convertirse en el Mejor Actor de la temporada por su participación en la obra 39 Escalones. En la alfombra roja, dijo: “Estamos viviendo una situación difícil, pero creo que la estamos superando. Esperamos tener un buen febrero”.

Sofía Macaggi (Fotos: Mario Sar)

La premiación de los galardones, que cada año entrega la Municipalidad de Carlos Paz para distinguir a las obras que se están presentando allí, está signada también por una temporada atípica debido a los contagios de coronavirus. De hecho, esta edición es muy especial, ya que el año pasado los Premios Carlos se entregaron aunque sin la presencia del público, debido a la pandemia. Esta vez, se pudo acceder con una entrada libre y gratuita.

