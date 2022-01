Benjamín Vicuña saludó a su padre por su cumpleaños con una foto de su infancia

Benjamín Vicuña

Hay fechas especiales que Benjamín Vicuña nunca deja pasar. Y, de una u otra manera, siempre se vuelca a las redes sociales para recordarlas. Este sábado, sin ir más lejos, el actor chileno decidió recurrir a sus historias de Instagram para celebrar el natalicio de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. “Mi mirada de admiración sigue intacta. Te amo. Feliz cumpleaños, viejo”, escribió junto a una foto en la que se lo puede ver junto a su progenitor cuando todavía era un niño.

El actor es fruto del matrimonio de Vicuña Parot con Isabel Luco Morandé. Sin embargo, sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 7 años. Entonces, su mamá se casó con Oussama Aboughazale, un empresario multimillonario de origen turco con quien formó una familia ensamblada y por quien Benjamín siente un especial afecto. Sin embargo, eso no le impidió mantener un vínculo estrecho con su papá.

Benjamín Vicuña junto a su padre en Instagram

“Cuando decidí ser actor dejó de hablarme por dos años. Y, por supuesto, me cortó todo tipo de ayuda económica. Claro que mamá estaba siempre ahí, infiltrada con su apoyo solapado. Se trataba del Chile pos dictadura, cuando esta profesión estaba teñida de prejuicios: los fantasmas de la droga, la promiscuidad y la inestabilidad. ¡¿Cómo me metería en un ambiente donde no conocía a nadie?! En mi familia no había un solo artista, ni lejano, nadie con quien consultar. Viví mi elección como un destierro, como un exilio. Pero supe plantarme”, había contado Benjamín, en diálogo con la revista Gente, al hablar de la relación con su padre.

Vicuña tiene tres hermanos: Juan Pablo, que es arquitecto, Carolina, artista plástica, y María José, artista visual y profesora de pintura. “Tal vez haber sido el menor de cuatro hermanos, con bastante diferencia de edad, generó un vínculo más fuerte con mi madre. Es una de las figuras más importantes de mi vida”, había definido el actor haciendo referencia a doña Isabel.

Benjamín Vicuña con su mamá (Verónica Guerman)

A cinco meses de haberse separado de Eugenia La China Suárez, madre de sus hijos Magnolia y Amancio, Vicuña blanqueó su noviazgo con Eli Sulichín, amiga íntima de Carolina Pampita Adohain, con quien él tuvo a Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. Y, hace unos días, decidió compartir una tierna foto junto a sus retoños, que tanto la modelo como su actual pareja decidieron comentar con una serie de corazones. Hace unos días en Punta del Este, el actor se mostró por primera vez en público con Eli, una joven de 32 años que conoció en el bautismo de Ana, la hija de Pampita con Roberto García Moritán.

Vicuña ya se encuentra instalado en su nueva casa de soltero. Después de cinco años de relación con la ex Casi Ángeles, el actor se mudó a una propiedad ubicada en el coqueto Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con seis ambientes, y adaptó cada una de las habitaciones para sus hijos. Aunque suele ser reversado en cuanto a su vida privada en las redes sociales, días atrás hizo una excepción y compartió fotos y videos de los flamantes dormitorios de Magnolia y Amancio.

Beltrán, Benicio, Amancio, Magnolia y Bautista junto a su papá Benjamín

En cuanto a lo profesional, el actor está rodando el filme Miénteme y grabando la tira de Telefe El primero de nosotros y se propuso un nuevo reto: el domingo 20 de febrero el actor chileno se lanzará en Nordelta a la aventura del Ironman 5150, que consiste en 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de running. Un cambio más, en una época de profundos cambios profesionales, afectivos y físicos que viene experimentando el actor de 43 años.

