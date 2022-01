La emoción de Maru Duffard al conocer su sobrino recién nacido en vivo: “No lo puedo creer”

La periodista Maru Duffard se emocionó al conocer en vivo a su sobrino nacido en San Martín de los Andes

Este jueves, Maru Duffard vivió una situación de lo más inesperada. Mientras ella estaba al frente de TN Central, las cámaras del programa llegaron a San Martín de los Andes y la movilera Paula Bernini la sorprendió de una manera muy especial, al reunir allí a toda la familia de la periodista, incluido su sobrino de apenas unos días de vida al que ella todavía no había podido conocer.

“Vivo con mi señora Sabrina, mi cuñado Julián, mi suegra Susana que es la mejor suegra, Alfonso y Octavio que nació el lunes”, empezó a relatar un hombre llamado Martín desde el móvil de TN de viaje, mientras las cámaras iban descubriendo a toda la familia de la periodista hasta llegar al bebé de apenas unos días de vida. “¡No lo puedo creer! ¡Me voy a morir!”, exclamó entonces la periodista desde el piso sin poder contener las lágrimas.

En ese momento, su compañero Mario Massaccesi le pidió al camarógrafo que le hiciera un primer plano al chiquito. “Estamos llorando acá”, dijo. “¿Cuándo fallé yo? Mirá lo que es la familia entera de Maru”, comentó entonces la cronista que se había comprometido con esa misión. Y, en diálogo con la mamá de Duffard, recordó que había sido abuela por cuarta vez y la mujer le mando un beso a la distancia a su hija.

Maru Duffard junto a su marido y su hija

Ya más recuperada de la conmoción, Maru compartió el video del programa en su cuenta de Instagram y aprovechó para agradecerle a todos los que lo hicieron posible ese reencuentro. “Este momento hermoso me lo regalaron ayer mis compañeros, mi familia y mi trabajo. Estas cosas también hace la tele y su gente. Siempre me pregunté qué motivaba a la gente a acercarse a un móvil, a mandar saludos a los suyos. Ayer me tocó a mí. Y me emocioné hasta las lágrimas a conocer a mi sobrino más chiquito por la tele y ver lo que mi mamá y mis hermanos hacían por mí, por achicar los kilómertros. Esas cosas de la vida. Y del periodismo y la televisión”, escribió la periodista.

Y luego, mencionando a todos sus compañeros de trabajo y a sus parientes, que residen en esa ciudad del sur argentino, agregó: “Gracias a todo el equipo de TN Central por permitirme compartir con toda la audiencia lo mejor de mi familia”.

El 12 de abril del año pasado, Maru y su marido, el periodista Gastón Cavanagh, se convirtieron en padres de Isabel. Y, en ese momento, hablaron del deseo de que la niña tuviera una infancia feliz como la que ellos habían tenido en los pueblos donde se criaron. “Nos gustaría que nos cuente lo que le pasa, lo que quiera, y que la podamos entender y tener la capacidad para saber las cosas que nosotros creemos que la harían feliz por ahí no sean las que ella elija”, había dicho Duffard en diálogo con Revista Caras.

Y, sobre lo que le iba a deparar el futuro después de ser mamá, había asegurado: “Mi vida va a cambiar un montón y trato de no hacer muchos planes. Como mujer, mamá y con mi familia, voy viviendo el momento. Prefiero ir paso a paso”.

