Playroom, amplio jardín con pileta y decoración minimalista: así es la casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero, más enamorados que nunca, disfrutan de la dulce espera de Luca

Mica Viciconte y Fabián Cubero suman más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales y son sin dudas, una de las parejas más queridas de la farándula por estos días. A cuatro meses de convertirse en papás de Luca, están pasando por uno de sus mejores momentos. Desde hace un año y medio viven en una gran casa de dos pisos ubicada en un barrio privado, donde varios días se quedan Allegra, Indiana y Sienna, las hijas del ex futbolista y Nicole Neumann y pronto recibirán al bebé en camino.

La propiedad cuenta con dos habitaciones, la de ellos y la de las chicas, un amplio living comedor en el que se destacan un enorme sillón y un televisor de considerable tamaño, y cocina. Aunque sin dudas los lugares estrella son el altillo, convertido en playroom donde hasta tienen proyector y una mesa de pool que se transforma en mesa de ping pong; el amplio jardín con pileta y la galería que conecta la casa con el afuera, donde suelen compartir comidas familiares en los días en que el clima lo permite.

En el living, un sillón blanco de varios cuerpos es el protagonista (@micaviciconte)

La gran tele, fundamental para ver películas y series en familia (@micaviciconte)

La cocina hoy es una parte fundamental para Mica, que es participante de Masterchef Celebrity (@micaviciconte)

De estilo moderno pero clásica, todos los ambientes cuentan con paredes en tonos muy claros y los pisos de madera son los protagonistas. Además, la decoración es minimalista, con muy pocos cuadros y objetos para que el espacio parezca más amplio. Y el cuarto principal, en la que duerme la pareja, cuenta con una cama de dos plazas que tiene un gran respaldo de color gris claro.

El altillo se convirtió en un playroom, dode hay mesa de pool (@micaviciconte)

La mesa de pool también se transforma en una de ping pong (@micaviciconte)

La pileta es donde mayor tiempo pasan en las tardes de verano (@fabiancuberooficial)

La influencer, que está siendo una de las participantes más polémicas de Masterchef Celebrity, también se ocupa de pasar tiempo con las hijas de su pareja, con quienes ya forjó una gran relación. Por caso, días atrás aprovechó para trasmitirles sus conocimientos culinarios y enseñarles a preparar algunos platos para recibir a sus amigas. Bajo la mirada de Cubero, que participaba sacándole foto a sus chicas, primero fue el turno de Allegra que arrancó con un plato salado: papas bravas. Siguiendo los tips culinarios de Mica, la niña de once años se fue familiarizando con la preparación.

Las hijas de Cubero también tienen su cuarto en la casa (@micaviciconte)

La habitación principal cuenta con una amplia cama de dos plazas (@fabiancuberooficial)

La galería, el lugar elegido para las comidas en familia cuando el clima lo permite (@micaviciconte)

“¿Se viene MasterChef Kids?”, escribió sobre una de las fotos el ex jugador de Vélez. En la imagen se ve a su pareja y futura madre de su hijo junto a una de las chicas calculando manteca para darle forma a una receta.

Luego, recurrieron a un clásico que nunca falla y siempre es un éxito asegurado: la chocotorta. Entonces Mica les enseñó las proporciones de queso crema y de dulce de leche para que la pasta del relleno quede en su punto justo, y a embeber las galletitas de chocolate para darle mayor frescura a la preparación. Así, las chicas se divirtieron toda la tarde y pasaron una jornada en familia.

Mientras transita el quinto mes de embarazo, Mica siente cada vez más ansiedad por conocer a su primogénito, y así lo demostró en el intercambio de mensajes en sus stories. Todo inició a mediados de enero, con la pregunta de uno de los usuarios: “¿Te gustaría tener parto natural?”. La ex Combate no evadió la consulta y le respondió: “Me da miedo, pero es lo mejor”. También aclaró que a pesar de sus expetativas como madre primeriza, prefiere que sea de esa forma antes que el método alternativa de la césarea: “Intentar que sea natural y si hay alguna complicación, ya tú sabes”.

