Pablo Rago presentó a su novia, 21 años menor, con una foto muy romántica

Pablo Rago disfruta también del éxito de "Mi mujer se llama Mauricio", la obra que protagoniza en Carlos Paz

De muy bajo perfil, poco se sabe de la vida privada de Pablo Rago. Sin embargo, desde hace ya seis años que está en pareja con una joven de 28 años llamada Tamara, con la cual formó una familia ensamblada, ya que ella tiene un hijo de ocho años de una relación anterior y él tiene a Vito, fruto de su amor con la actriz María Carámbula. Lo cierto es que, más afianzados que nunca, ambos están conviviendo en Carlos Paz, localidad cordobesa en la que Rago está protagonizando la obra Mi mujer se llama Mauricio junto a Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro Müller y Matías Alé.

Y fue justamente desde allí que Pablo se animó a republicar una tierna foto que había compartido su novia en su cuenta de Instagram. “Amor mío”, había escrito ella junto a una foto en la que se los ve abrazados al borde de una piscina. Él, devolviéndole el gesto, la compartió en sus stories y agregó: “Salió el sol porque llegaste vos”. Acto seguido, publicó un video en el que se lo observa escribiendo en una libreta la frase: “¡Seamos felices! ¡Lo demás no importa nada!”.

Pablo Rago le demostró su amor a su novia en las redes

A fines de noviembre, el ex Poliladron había brindado una entrevista en la que había hablado sobre su pareja. “Hace seis años que estamos juntos con Tamara y convivimos desde hace un año. En pandemia nos vimos poco porque ella tenía a su papá muy enfermo y lamentablemente falleció en abril pasado. Después pudimos vernos más seguido, venía mucho a casa con su hijo de 8 años, con quien compartimos mucho y se lleva muy bien con el mío, Vito, de 19 años”, había comentado en diálogo con Susana Roccasalvo para Implacables. Y se había referido a la posibilidad de agrandar la familia: “Estamos bien, somos cuatro, con su hijo y mi hijo, así que tenemos la casa ocupada”.

Tiempo atrás, el actor de 49 años había atravesado un momento de zozobra al ser acusado de abuso sexual, causa en la que finalmente fue sobreseído en marzo de 2020. “Nos habíamos ido (con su madre) 15 días a pasar unos días a San Clemente y la verdad que fue una gran decisión porque la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo, tomamos sol y disfrutamos de la playa. Cuando llegó la resolución nos lloramos todo”, había dicho en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo conducido por Catalina Dlugi en Radio La Once Diez. “Algo que me pasó muy lindo en ese momento fue que cuando llegamos a la playa de San Clemente la gente me expresaba un cariño… Cuando salimos a caminar o lo que sea… Ella no estaba acostumbrada, y escucharlo de primera mano, estando ahí… Fueron momentos de emoción muy lindos”, había recordado.

En ese sentido, el actor reveló la devolución que recibió de parte de la gente cuando fue absuelto: “Por supuesto, yo estaba muy tranquilo, y mi mamá estaba como medio recelosa... Pero la verdad que nunca tuve ni una sola reacción adversa. Cuando llegó la resolución parecían todos familiares míos por el cariño que recibí. Todos diciéndome ‘yo sabía, yo sabía’. Gente que no me conoce personalmente pero se ve que de tantos años de verme trabajar… Y había algo que se intuía, incluso por la situación se intuía que era algo falso”, había asegurado.

.

SEGUIR LEYENDO: