Tenso cruce entre Antonio Gasalla y Moria Casán en vivo: “Ay, nena, cambiemos de tema”

Fuerte cruce entre Antonio Gasalla y Moria Casan en vivo: "Ay, nena, cambiemos de tema" (Video: "Moria es Moria", El Nueve)

“Lo tenemos acá al señor Antonio Gasalla en vivo”, presentó el lunes por la noche Moria Casán en el programa que conduce por la pantalla de El Nueve, y de inmediato le hizo una reverenda al actor que estaba sentado en un sillón a un costado del estudio. “Quiero que participes todo el programa hasta que venga la charla”, le anticipó la diva a su invitado. Además, celebró su presencia, ya que hacia mucho que no iba a un programa.

Más tarde, llegó el esperado mano a mano y allí repasaron la enorme carrera del artista que cuenta con una gran trayectoria. “Antonio, vos sabés que no sé cómo presentarte. Vamos a ver, presentante vos...”, se sinceró la conductora de Moria es Moria ante su invitado y agregó: “Es difícil presentar a una persona con tantos años de trayectoria. Nos conocemos tanto, con idas y venidas”.

Esas últimas palabras de la conductora tomarían valor minutos más tarde, cuando protagonizaría un tenso cruce con su invitado, quien se mostró fastidioso con ella al no lograr hacerse entender durante un debate sobre el rol de los actores y su formación artística.

El humorista -creador de populares personajes personajes como Mamá Cora, Yolanda, Soledad Dolores Solari o La Empleada Pública- le explicó a Moria un ejercicio que había tenido hacia años durante una clase en la Escuela Nacional de Arte Dramático. La conductora le pidió que lo recreara allí, pero el actor continuó su relato. Y ella quiso entender lo que él le estaba contando. Pero no lograron ponerse de acuerdo, y tuvieron un cruce.

Antonio Gasalla y Moria Casán tuvieron un cruce en vivo

Antonio Gasalla: —Ay, nena, cambiemos de tema porque parece que no querés entender. ¡Es estudiar teatro, no es hacer una obra de teatro!

Moria Casán: —Entiendo todo, pero no puedo creer que te hagan hacer cosas así. Como yo nunca estudié nada...

Gasalla: —Bueno, porque no fuiste a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que duró como años. De ahí salieron Alfredo Alcón, María Rosa Gallo...

Moria: —¿Y vos creés que te sirvió?

Gasalla: —Si querés te nombro a toda la gente que salió de ahí.

Moria: —Bueno, pero no sé si a toda esa gente le sirvió y dirá “¿uy, para qué me hacían hacer todo esto?”. ¿A vos te sirvió lo que hiciste ahí o después te inventaste otro?

Gasalla: —Cambiemos de tema, querida.

Moria: —No, ¿por qué?.

Gasalla: —No me querés entender.

Moria: —Sí te quiero entender.

Gasalla: —No me querés entender.

Moria: —¿Vos querés decir que vos mamaste todo de ahí o mamaste de otro lado?

Gasalla: —No, de 20 mil años de cosas que hice.

Luego de la tensión y el ida y vuelta, la entrevista siguió su curso y la conductora continuó hablándole al actor de su carrera y la trayectoria que logró durante todos los años de éxitos. Al finalizar el ciclo, atrás pareció haber quedado ese desencuentro de ideas ya que Moria Casán compartió en su cuenta de Twitter distintos videos de la nota celebrando que había logrado tener a Antonio Gasalla en vivo. Además, destacó el esfuerzo de producción para ello.

En tanto, se desconoce si el humorista no se quedó conforme con aquella entrevista televisiva, ya que no se expresó públicamente porque no tiene perfiles en su redes sociales. O bien, se trató de un cruce al aire como puede suceder entre colegas, y que no interfiere en la relación que ellos puedan tener detrás de cámara.

SEGUIR LEYENDO: