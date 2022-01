“Ignacio, cadete e hijo de Ana Rosenfeld”: un hombre se presenta usando el nombre de la abogada

Ana Rosenfeld

“Ignacio Rosenfeld. Cadete del estudio Rosenfeld. 20 años, Derecho. Hijo de Ana Rosenfeld”, se presenta un joven en las redes sociales, utilizando el apellido de la abogada y hasta haciéndose pasar por familiar. Fue ella misma quien lo acusó en sus redes sociales.

“No lo conozco, ojo con ser engañados. No es mi hijo ni mi cadete”, aclaró en sus redes sociales la abogada quien es madre de Pamela y Stephanie y quien ya se puso en contacto con su abogado y colega Yamil Castro Bianchi para aclarar la situación. La letrada se enteró de que alguien se hacía pasar por ella luego de que esta persona la arrobara, además de que muchos conocidos le escribieron para alertarla.

Su abogado, en diálogo con Teleshow, contó que ya están trabajando en el asunto y que en las próximas horas realizarán la denuncia pertinente. “Lo que tenemos que hacer es revisar mensaje por mensaje, debido a que a Ana le avisaron varios usuarios de lo sucedido y queremos chequear si esta persona se ha beneficiado por haberse hecho pasar por el ‘hijo de’, porque eso sería un delito grave, defraudación”, explicó.

Una vez reunido el material podrán “en conocimiento a la fiscalía de turno por la posible comisión de una contravención”. “ “Entiendo que en principio estamos frente al ilícito de suplantación digital de la identidad, toda vez que se utilizaron los datos de Ana”, agregó.

Mientras su colega se ocupa de realizar la denuncia necesaria ante al Justicia, la abogada continúa disfrutando de unos días en Punta del Este donde combina descanso y trabajo. Hace unas semanas por ejemplo, se juntó a almorzar en José Ignacio con Pampita y sorprendió a la modelo al adelantarle el regalo de cumpleaños: un sombrero de paja, ideal para los días de sol en las playas esteñas.

Allí además, compartió varias tardas con su amiga Karim, la madre de Eli Sulichin, la joven de 32 años quien justamente hace unos días blanqueó su romance con Benjamín Vicuña. Sobre la flamante relación, en un móvil la abogada contó: “Caro (Ardohain) la conoce y sabe que es una buena mujer. Le pareció muy bien que conozca a una mujer sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo”.

Cuando Ana Rosenfeld se enteró que Eli y Benjamín habían iniciado una relación, la abogada le sugirió, a modo de consejo, que “disfrutara del momento y que Dios proveerá”. “Es una relación muy nueva, esa es la realidad. Más allá que hacen una hermosísima pareja, el tiempo dirá”, dijo y reveló que ambos “están súper entusiasmados y emocionados”. “Es lo que me cuenta Eli -confía-. Y más allá de la fama de Benjamín, ellos quieren cuidar la relación”.

Por su parte, agregó que Eli es hija de un empresario dedicado a las finanzas. Y que “es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana; una chica muy adulta y preparada, de mundo, viajada y siempre se relacionó con gente mas grande que ella. No es que busca un hombre de más edad sino estar al lado de alguien con quien tenga más conversación: a Eli no le va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. Además, ella tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. O sea que no busca fama ni dinero”.

Desde Uruguay, Ana no pudo evitar recordar a su marido Marcelo Frydlewski, fallecido el año pasado en Miami tras una complicación en su cuadro de coronavirus: “Hoy hace 3 meses sonó mi celular a las 5.20 de la mañana no quería atender porque imaginaba la razón del llamado... del otro lado de la línea una voz fría me decía lo que nunca quise escuchar. Aún sigo esperando que abras la puerta de casa.. y poder contarte el día a día... donde voy... que hago... pero solo nos vemos todas las noches en mis sueños.. cuando duermo despierta hablamos lloramos y te acaricio, te extraño mi vida”.

