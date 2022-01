Los románticos mensajes de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli en su noveno aniversario

La pareja reflexionó sobre todo lo que vivieron juntos en nueve años de amor

Cada 24 de enero resulta una fecha muy especial para Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli, porque representa un año más compartiendo la vida como pareja. En su noveno aniversario ambos publicaron tiernos posteos, y también se animaron a replicar una reflexión sobre todas las experiencias que afrontaron juntos desde que se conocieron. Los padres de Lolo se mostraron felices por su presente y eligieron románticas fotos para festejar su día.

La modelo y empresaria fue la primera en celebrar junto a sus seguidores a través de sus historias de Instagram: “9 años contigo”, escribió, junto a una postal donde se los ve abrazados y sonrientes. El conductor reposteó la imagen y le declaró su amor: “Te amo, felices nueve años mi vida”. Unas horas más tarde Marcelo se conmovió al leer una publicación de una cuenta que suele compartir contenido sobre la pareja y lo publicó en sus stories: “¡Feliz aniversario! 9 años compartiendo la vida, con un hijo hermoso y una familia hermosa que lograron formar”.

“9 años de estar en los buenos y malos momentos, donde tuvieron sus crisis como cualquier pareja, pero pudieron salir adelante. Brindo por ustedes, por su amor y porque sean muchos años más de amor y compañerismo”, culmina la publicación que replicó el conductor. A raíz de sus románticos posteos, también recibieron felicitaciones de sus seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram.

Los románticos mensajes de Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli por su noveno aniversario

A principios de diciembre la diseñadora de zapatos había destacado las cualidades que más aprecia del conductor de ShowMatch, en diálogo con Teleshow,: “Su energía, su confianza, su entereza, su templanza; tiene muchas cosas que son valores que yo puedo admirar y aprender también muchas veces”. Feliz por la familia ensamblada que formaron juntos, también destacó la personalidad de su pareja: ”Lo emprendedor que es, genera todo el tiempo espacios, no solo laborales sino de otro tipo también, en lo social. A él le gustan muchos los encuentros, es una persona con la cual me enriquezco también, y me pasa lo que decía antes: somos diferentes, nos enriquecemos”.

A su vez, Guillermina aseguró que aunque han tenido diferencias en el pasado, pudieron trascender aquellos aspectos y complementarse. “Somos una pareja que es muy par, nos sentimos pares, no es que uno tiene algo sobre el otro, que uno necesita al otro. Elegimos compartir este momento de la vida juntos, y entendemos que queremos que siga así siempre, porque uno cuando está en pareja siente eso”, sostuvo.

Sobre sus cuatro hijos, la modelo se sinceró sobre todas las enseñanzas que adquirió en su rol de madre: “Ellos son la línea que cruza mi existencia, esta cuestión del aprendizaje, de los maestros, porque me parece que todas las personas que están en nuestra vida vienen para iluminar ciertos temas, para traernos desafíos, aprendizajes”. La ex jurado de La Academia es madre de Dante, Paloma y Helana -fruto de su relación anterior con Sebastián Ortega- y del pequeño Lorenzo, de 7 años, junto a Marcelo. Reflexiva sobre el crecimiento y la etapa que transita cada uno, concluyó: “Mis hijos son mis mejores maestros, en donde uno siente muchas veces la incomodidad, la necesidad de poner límites, hasta dónde… Tengo tres hijos adolescentes, uno más pequeño, así que estoy con muchas variables siempre a mí alrededor”.

