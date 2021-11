Luciana Salazar respondió a todo: su estado sentimental, qué le gusta de un hombre y el regalo más caro que recibió

Luciana Salazar, sin filtros a la hora de responder las preguntas de sus seguidores en Instagram

Siempre muy reservada, Luciana Salazar no suele dar detalles sobre su vida privada. Y si bien hasta hace apenas algunas semanas estuvo participando en Showmatch -programa que tuvo que abandonar para realizar trámites urgentes de su hija en los Estados Unidos-, siempre logró mantener su costado sentimental bajo siete llaves, especialmente luego de su escandalosa separación de Martín Redrado.

Sin embargo, en la tarde de este jueves se animó a contestar varias de las preguntas que le hicieron en Instagram, red social en donde la siguen más de un millón y medio de personas. “¿Estás soltera?”, fue una de las consultas que le llegaron. A la que ella respondió esquiva y utilizando la célebre frase de Karina Jelinek: “Lo dejo a tu criterio”. Lejos de quedarse conformes, sus seguidores insistieron: “¿Estás sola?”, y pícara, Luli disparó: “Nunca”. Ávido de seguir conociendo más sobre su intimidad, hubo otro usuario que le preguntó si tenía juguetes sexuales. “Amo ir a los sex shop en lugares donde nadie me conoce y si es con mi pareja, más divertido. Lo hice varias veces”, reveló sin problemas. En ese sentido, también quisieron saber si alguna vez se filmó. “Si, pero siempre con parejas o con alguien de muchísima confianza, que no verán la luz nunca porque se borraron”, aclaró la rubia.

Las consultas más íntimas que respondió Luli Salazar

“¿Qué te gusta de un hombre?”, fue otra de las consultas que se animó a responder. “Admirarlo profundamente y esa es mi mayor libido. Si lo admiro es porque me enamoro”. También hubo preguntas en torno a la edad de sus supuestos candidatos. “¿Estarías con uno de 24 años?”, a lo que la ex Bailando deslizó: “Si me gusta, sí, ¿por qué no? Para pareja lo pensaría un poco más, depende de lo enganchada que esté”. Y, en el otro extremo, quisieron saber si le “gustan los viejos”. “Jaja ¿a qué te referís con viejos? Lo importante es que estén en buen estado, no tanto la edad. Hay un par de cuarentones que están detonados”, señaló.

También es esa línea respondió si es ella la que toma la iniciativa con los hombres: “¡Jamás! Soy re chapada a la antigua en eso, siempre espero que el hombre avance. Puedo morirme de amor que si esa persona no avanza y no se da cuenta, jamás se enterará. Ni para mandar mensajes”. En lo que parecía ser una pregunta inocente sobre si le gustaba la vista que tiene hacia el estadio de River desde su departamento, ella contestó picante: “Amo. Y me gusta hacerlo en la ventana mirando el Monumental jaja”. Y reveló cuál fue el regalo más caro que le hicieron: “Varios, entre ellos un anillo muy especial y carísimo”.

Otras de las preguntas privadas que respondió Luli en su Instagram

Dado que hace muy pocos días se estrenó la última temporada de la serie de Luis Miguel, con quien en algún momento se la vinculó sentimentalmente, un usuario le consultó si mirar esa ficción le traía recuerdos. “Jaja Luismi es lo más”, dijo sin agregar más información. Por otra parte, contó que sigue en contacto con Martín Baclini y opinó de Jorgito Moliniers, su ex partenaire en La Academia: “Me quedo con lo lindo que vivimos y nos divertimos”.

Luli también respondió sobre Luis Miguel, Martín Baclini y Jorgito Moliniers

Por último, se metió en el plano político. “¿A quién ves como presidente en 2023 y a quién querés?”, fue la consulta. “Me gustaría alguien fuera de la grieta, más moderado. Un Horacio Rodríguez Larreta o Facundo Manes. Podrida de la grieta que tanto daño hace a nuestro país”; cerró.

