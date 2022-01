La emocion de Paulo Kablan en Masterchef: “Soy el periodista policial más llorón”

La emocion de Paulo Kablan en Masterchef

La semana en Masterchef Celebrity 3 (Telefe) comenzó a todo ritmo y, antes de ponerse a cocinar, los participantes debieron superar un breve desafío. Sobre una mesa esperaban veinticinco ingredientes, algunos más conocidos, otros más exóticos, de los cuáles debían adivinar su verdadero nombre. A mayor cantidad de aciertos, más beneficios. Y con más errores, todo lo contrario.

La mini competencia fue ganada por Juariu y la siguieron Paula Peque Pareto, Paulo Kablan, Mica Viciconte y Luisa Albinoni, quien por quedar última quedó casi sentenciada a pasar directamente a la gala de eliminación del domingo. Para evitarlo, debía preparar el mejor plato del lunes. Así las cosas, llegó el momento de cocinar: “Van a tener 60 minutos para hacer un plato libre que contenga cinco de estos ingredientes. Y luego tendrán tres minutos de mercado para complementar a los ingredientes de la mesa”, anunció Dolli Irigoyen, quien está reemplazando a Donato de Santis en el jurado.

Con las hornallas encendidas a tope, Paulo Kablan ideó un arroz con fideos “cabello de ángel” sobre porotos y verduras. De la mesa de ingredientes tomó pak choi (una col asiática), porotos, arroz, pepino amargo y dátil chino. Al periodista se lo veía muy compenetrado en su tarea, recibiendo a gusto algunos consejos que le dio Dolli para la cocción de los elementos que no conocía.



Y al llegar el momento de la devolución, el jurado notó muy conmovido al participante. “¿El arroz este lo hacés seguido?”, le preguntó Germán Martitegui. “Es un arroz que se hace siempre en casa, bastante”, dijo Kablan. Una vez que el triunvirato de jueces probó el plato, lo aprobaron. “Cada vez que uno se conecta con sus raíces y con lo que sabe, termina cocinando bien. Esto que hiciste está muy bien, pero aparte tomaste ingredientes nuevos. Es un plato espectacular porque uniste con tu tradición con tus ganas de aprender y con todo lo que ya te dijimos. Estoy muy sorprendido”, le agregó el chef.

En backstage, Paulo relataba su emoción: “Hablan de raíces... Raíces, familia, te voy a llorar”, anunció. Santiago del Moro notó un brillo en la mirada del panelista de Flor de Equipo (Telefe) y le preguntó: “¿Estás emocionado, Paulo?”. Y aunque sus gestos lo confirmaban, el quiso negarlo: “No, no, no... Me encantó cocinar cosas que yo he cocinado con cosas raras. me sentí muy a gusto”. “¿Pero te lleva a algún lado esto?”, insistió el conductor. “A mí casa, sí”, dijo Kablan, escueto.

En ese punto, intervino Damián Betular: “¿Pero sabés qué? Está muy bien que te emociones y te mimes vos porque es un gran avance. La presentación, que era un punto débil en vos, acá no se nota. Cómo está presentado, el juego de texturas, todo... Cuando creés que es rico, hay algo más que te sorprende, y es como que nunca termina de sorprenderte. Todo está bien, todo combina y hace un plato espectacular”.

“Es increíble cómo lograste combinar. Y un plato cuando tiene ácido, dulce, amargo, salado, es cuando explota en el paladar. Evidentemente es un plato que te conectó con tus raíces y está delicioso”, le dijo Dolli mientras Paulo se mordía los labios para contener la emoción. Pero al responderle a la jurado, su voz salió quebrada. “Gracias”, apenas pudo decir.



Y para tratar de salir de ese lugar, Kablan se burló de sí mismo: “El periodista policial más llorón. Ya está, ya está... Pasó”. Pero Del Moro lo frenó: “Paulo, dejate de joder con eso. Es un sentimiento y una liberación, también”. “Es un gran plato y muy sencillo hacer. Dos con cincuenta es lo que vale y es un muy lindo plato familiar, en mi familia, por eso me conecta mucho...”, ensayó Paulo.

“Yo te lloro enseguida, eh. Te lloro enseguida”, insistió mientras volvía a su estación y recibía el consuelo y las felicitaciones de sus compañeras. Finalmente, su plato y el de Luisa (una ensalada de quinoa con porotos, zapallo esponjoso, langostinos deshidratados, tamarindo y vinagreta) quedaron preseleccionados como los mejores de la jornada, hasta que el jurado de inclinó por el de Kablan. Así, Albinoni pasó derecho a la gala de eliminación del próximo domingo, mientras que el periodista de policiales subió al balcón clasificado al “miércoles de beneficios”.

