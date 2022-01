Diego Brancatelli contrajo coronavirus por segunda vez: “Espero que sea más leve”

Diego Brancatelli

La tercera ola de coronavirus sigue haciendo estragos en la Argentina y la televisión no está exenta de contagios. Por el contrario, son muchos los conductores y panelistas que durante el último mes han tenido que ser reemplazados luego de haber contraído la enfermedad. Y lo cierto es que, aunque la mayoría transita el aislamiento con síntomas leves, quienes ya han tenido alguna complicación al raíz de del Covid-19 tienen motivos como para asustarse. Tal es el caso de Diego Brancatelli, quien este lunes confirmó su positivo a través de sus redes sociales.

“Espero que esta vez las vacunas eviten que la pase mal. A cuidarse y vacunarse”, escribió el periodista de Intratables en una historia de Instagram. Y recordó que ya había contraído la enfermedad en el mes de marzo de 2021, cuando a diez días de haber dado positivo tuvo que ser internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo a raíz de un cuadro de neumonía bilateral.

La publicación de Diego Brancatelli en Instagram

Consultado por Teleshow, Brancatelli explicó: “Acá estoy, por segunda vez con Covid. La otra vez la pasé mal, estuve cinco días internado...Ahora, ya con dos dosis de AstraZeneca espero que sea más leve”. Y luego dio detalles de cómo fueron los síntomas que lo alertaron sobre este nuevo contagio.

“Anoche empecé a sentirme pésimo...afiebrado. Tenía un poco de tos, cansancio extremo. Y hoy amanecí peor, así que no dudé y llamé a una empresa para que vinieran a hisoparme. Me dio positivo al toque. Así que me aislé y ahora estoy controlado”, explicó el periodista. Y confirmó que llegó a tener 37.9 grados de fiebre. “Me siento como cuando me di la primera vacuna”, aseguró.

El periodista convive con su esposa, Cecilia Insinga, quien también contrajo la enfermedad el año pasado justo cuando se suponía que él iba a recibir el alta, y sus hijos, Valentín (7 años), y Luca (3). Ahora, Diego se encuentra aislado de ellos y esperando que ninguno se contagie. “Nada, estoy rezando para que esta vez pase y pueda estar pronto con mis hijos y con mi mujer”, concluyó Brancatelli.

Diego Brancatelli junto a su esposa y sus hijos (Instagram)

Cabe recordar que, en el peor momento de su internación, Diego había escrito un sentido mensaje dedicado a lo suyos. “No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas, ganas, todo. El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos tres. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy”, introdujo Brancatelli.

Y dejó una reflexión sobre la importancia de cuidarse en tiempos de pandemia: “Que importante es la salud, sin dudas. Cuantos no la valoran. Cuantos regalan sus vidas. Por nada”. A la vez, el periodista consideró lo “importante también es tener una familia, amigos, compañeros que no han dejado un solo segundo de acompañarme”.

En esa oportunidad, Brancatelli también habló de su difícil situación. “Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible. Gracias infinitas al Dr. Omar Recchi (de por vida voy a recordar el momento que me recepcionaste), al Dr. Roberto Debbag por su compromiso y profesionalismo. A tantos otros doctores que me han monitoreado, como la Dra, Lorena Gauna del Hospital Sanguinetti de Pilar”, contó entonces. Pero a los pocos días se recuperó favorablemente y pudo volver a sus actividades.

